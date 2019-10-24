MLB／劉致榮提前加盟紅襪 關鍵是入選12強賽

2019-10-24 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 黃麗華 ／即時報導



劉致榮。 報系資料照 分享 facebook 近來在投手丘上頻飆速球的20歲投手劉致榮，確定以75萬美元與紅襪簽約，現在就等正式宣布加盟。或許大家會很好奇，可以飆出158公里火球且表現穩定的劉致榮，簽約價碼為何不能突破一百萬美元，甚至挑戰曹錦輝當年加盟洛磯創下220萬美元的台灣最高價碼，關鍵在於他暴紅得太快，而且不是處於爭取最佳價碼的時間。

劉致榮旅美必須循國際自由球員的身份，但大聯盟對各球團有簽約金額限制，而且從7月2日起跑，被看好能拿大約的新秀早就被簽了，到了現在能支配金額所剩無幾，這對劉致榮是不利的現況，紅襪能夠勝出，在於開價75萬美元，已比下對他有興趣的多支球隊。

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劉致榮是可以等到明年七月簽約，更有機會爭取更大的合約，為何急著現在簽約，關鍵就在入選12強賽。

劉致榮升上文化大學後，因肩傷無法出任投手，休養長達兩年，直至上個月的梅花旗賽才復出，馬上飆出令人驚豔的158公里速球，也展現「二刀流」威力，後來又打了全運會與亞錦賽，在中日冠軍賽後援2.1局守住勝利，並且獲選MVP，隨即獲徵召加入12強賽的中華隊陣容，在不到一個月密集出賽， 他的肩膀是否能撐住， 沒有人能給出明確的答案。

入選12強賽對劉致榮絕對是最大肯定，他也很想為國家拚東京奧運參賽資格，但面對高強度的國際大賽， 對他是有潛在風險，如果受傷了怎麼辦，周遭有勸他不要打的聲音，問題是他能不接受徵召嗎？排除個人意願，恐怕也很難違背球迷的期待與輿論壓力。

現在與紅襪提前簽約的好處，就是由球團承擔他在後續出賽的風險，也能代表出面與中華隊溝通，比照旅美球員的投球數與局數限制，至少可以保障他在搶勝的過程中，不會被濫用。

與其多等待一年，劉致榮選擇在明年初月赴美發展，眼前是損失了可能的高額簽約金，但就現實面來說，是無需擔心可能的風險，就是專心尋求早日拚上大聯盟，也是務實的做法。