MLB／小熊新教頭出爐 2016冠軍捕手羅斯掌兵符

2019-10-24 09:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



小熊新教頭出爐。2016冠軍捕手羅斯掌兵符。 美聯社 分享 facebook 小熊隊新任教頭呼之欲出，2016年世界大賽冠軍捕手羅斯（David Ross））將接下兵符，雙方正就合約進行最後討論，小熊預計將在明天正式公布消息。

麥登（Joe Maddon）結束與小熊的五年合約，雖在2016年率領球隊突破百年魔咒，但接下來三年球隊成績沒能更上層樓，今年甚至沒有季後賽可打，球季結束後，小熊確定不再與他續約，在市場上另覓良才，2016年隨隊奪冠的羅斯一直都是熱門人選，結局果然不出意料。

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多家美國媒體皆報導，雙方已經達成共識，將由42歲的羅斯成為小熊隊史第61任總教練，儘管沒有執教經歷，但與球員的關係親近、擅與球員溝通，效力小熊期間，球員喜歡稱他「爺爺」，再返小熊陣營執教，目前小熊陣中共有10名當年與他攜手奪冠的球員。

投手萊斯特就是其一，他表示，「不管誰是下一任教頭，如果是羅斯，我確信我們會像對待麥登一樣，偶爾和他有些衝突，但同時也會敬重他，他是我的上司、是做出決定的那個人。」