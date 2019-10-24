MLB／本季提前報銷 楚奧特、葉力奇仍收漢克阿倫獎

2019-10-24 09:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



楚奧特(右)與葉力奇獲得漢克阿倫獎。 美聯社 分享 facebook 大聯盟今天公布漢克阿倫獎得主，美聯由天使當家球星楚奧特（Mike Trout）獲獎，國聯則由釀酒人葉力奇（Christian Yelich）蟬聯，兩位球星今年都因傷賽季提前報銷，但賽季成績單仍足以讓他們抱回這座屬於年度最佳打者的榮耀。

世界大賽第二戰舉辦前，在美粒果球場先舉辦頒獎儀式，葉力奇出席領獎，他表示，「我非常榮幸也很感激可以獲得投票者的肯定，即使我沒走到終點，但仍認可我，認為這樣的成績足以獲獎，那對我來說是份榮耀。」

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葉力奇在9月11日出戰馬林魚時因自打球受傷，賽季提前畫下句點，也沒能跟著釀酒人出征國聯外卡賽，本季以3成29打擊率、44轟、97分打點作收，完成國聯打擊王衛冕，為1998、1999年沃克（Larry Walker）後第一人。

葉力奇也透露傷勢復原狀況，他表示一切都在計畫中，將以完全健康的狀態投入明年春訓，「幾周的復健之後，一切都會回到正常，當春訓展開時，這些負面劇情都不會發生。」

楚奧特則在天使季後賽無望的情況下，於9月宣布動刀、本季提前關機，賽季結束繳出2成91打擊率、45轟、104分打點；楚奧特未出席領獎，透過影片發表感言，他表示，「我想向名人堂球星漢克阿倫與球迷表達最深的感謝，沒有隊友、教練、家人與妻子潔西卡的支持，我不可能辦到，我會謙遜且感激地收下這座獎盃。」