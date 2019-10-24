MLB／輸首戰不怕 休士頓富商再砸百萬美元押太空人奪冠

2019-10-24 08:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



有錢就是任性，太空人輸掉世界大賽首戰後，休士頓一家連鎖傢具行老闆麥金維爾（Jim McIngvale）再砸100萬美元，下注太空人奪得世界大賽冠軍，連同季後賽前投注的彩金在內，總金額已達450萬美元（約新台幣1億3757萬元）。

綽號「床墊麥克（Mattress Mack）」的麥金維爾，是休士頓當地知名的企業家，早在10月1日就因豪氣投注350萬美元押太空人奪冠而躍上新聞版面；昨天太空人在首戰以4：5不敵國民後，他再掏100萬美元加碼下注太空人奪冠，先輸一場絲毫不打擊他對自家球隊的信心。

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「又一次下注，因為我強烈相信休士頓太空人。」麥金維爾談起昨天的比賽，他說：「我們有幾次好機會，但沒能把握，我們做得不夠好，但希望第二戰能打得更好，也希望我們最終可以贏得世界大賽冠軍。」他更預測太空人將在第六戰封王。

麥金維爾的兩筆投注賠率大不相同，季後賽開打前下注太空人封王的賠率為-255，昨天在太空人輸掉首戰後則為-118，若太空人最終封王，這筆100萬美元的投注將為他贏回184萬7457美元。