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MLB／索托再兩天就滿21歲 國民要為他拚封王香檳浴

2019-10-24 07:44聯合報 記者陳宛晶／即時報導

國民力拚隊史首座世界大賽冠軍，除了想為球隊寫下新頁外，還有一項另類動力，小將索托（Juan Soto）10月25日才要滿美國飲酒法定年齡21歲，國民必須在世界大賽奪冠，終於「轉大人」的索托才能與隊友一起參與香檳浴。

國民昨天以5：4力克太空人，在世界大賽旗開得勝，索托正是最大功臣，單場4打數敲出3安打、貢獻3分打點，包括第四局的追平陽春砲，以及第五局擴大領先的兩分打點二壘安打，擊潰今年最難被打敗的強投柯爾（Gerrit Cole），索托也成為史上第四年輕在世界大賽開轟的球員。

「這個20歲的傢伙，幫助我們贏得一場世界大賽。」國民二壘手多茲爾（Brian Dozier）盛讚這位小老弟，他也透露，國民先前的所有慶祝派對有個缺憾，「索托的年紀還不能喝酒。」

從確定取得季後賽門票的一戰開始，到外卡驟死賽、分區系列賽、國聯冠軍賽晉級，國民的所有賽後慶祝派對，還不滿21歲的索托都只能當觀眾，看著隊友嗨，多茲爾說：「這就是我們必須贏得世界大賽的原因。」索托將在第三戰舉行當天年滿21歲。

「我們需要贏得世界大賽，他才能跟著我們一起慶祝。」多茲爾笑說：「在世界大賽的慶祝中，第一次和我們一起喝酒，這滋味會有多甜美呢？」

世界大賽國民

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