MLB／大聯盟官網證實 劉致榮2293萬加盟紅襪

2019-10-24 07:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



劉致榮加盟紅襪。 聯合報系資料照片 分享 facebook

台灣出產的20歲「二刀流」好手劉致榮，昨天傳出已與紅襪簽約，今天波士頓環球報與大聯盟官網皆報導證實，劉致榮以75萬美元（約新台幣2293萬元）價碼赴美，合約僅差體檢通過便生效。

劉致榮因傷已兩年未擔任投手，今年傷癒「解鎖」投手身分後，就在梅花旗和亞錦賽都飆出158公里球速，也為自己投出身價。昨天赴世界棒球12強賽中華隊報到前夕，就傳出已與紅襪簽約，他也親口吐露「很開心可以出國打球」，間接證實即將展開旅美生涯，與林子偉同在紅襪打拚。

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美媒今天也陸續報導此事，波士頓環球報記者亞伯拉罕（Pete Abraham）指出，紅襪以75萬美元簽約金的價碼網羅劉致榮，報導中形容劉致榮是一名「有意思的新秀」，他是二刀流好手，打擊左右開弓都稍具長程火力，但是以投手的身分與紅襪簽約。

此外，與王建民頗有交情的亞伯拉罕也特別提到，劉致榮與王建民來自同一間小學（台南崇學國小），目前劉致榮為12強賽披上國家隊戰袍，王建民也是陣中教練團。

礙於各隊今年的國際球員簽約金所剩額度不多，劉致榮的簽約身價略打折扣，但75萬美元仍可在歷來旅美台將中排名第七，前六名依序為曹錦輝（220萬美元）、林子偉（209萬美元）、王建民（201萬美元）、曾仁和（162.5萬美元）、羅錦龍（140萬美元）和郭泓志（125萬美元），而六人中僅羅錦羅未升上大聯盟。