索托世界大賽首戰甦醒 國民有望打碎專家眼鏡？
第115屆世界大賽首戰於休士頓開打，這場7戰4勝秋季經典賽事，由代表美聯的太空人迎戰國聯勝出的國民，最後贏家將可獲世界職棒界最高殊榮，與世界冠軍名號。
太空人歷經季賽162場比賽後摘下107勝，以美聯頭號種子取得季後賽資格，但在過去兩周裡，遭遇對手頑強抵抗。首先，在美聯分區賽中硬是被光芒逼至第五戰才死裡逃生。緊接著，又在美聯冠軍賽裡遇上了狀況絕佳的洋基，如果沒有球星阿土伯(Jose Altuve)於第六戰九局下一記再見全壘打，那麼代表美聯參加世界大賽的隊伍，很有可能是洋基。
反觀，隊史首次打進世界大賽的國民，表現是有如倒吃甘蔗，雖一開始從外卡驟死戰打起，但卻能夠一路過關斬將，釀酒人、紅雀，甚至是季賽中國聯最強的道奇，都最後成為手下敗將，可是這並不代表他們能繼續撒野，至少在世界大賽首戰開打前，幾乎所有專家都如此認為。
既然連單季106勝號稱無敵艦隊的道奇，最後都在國民面前敗陣下來，大聯盟另一支百勝球隊太空人能否以此為戒？從國聯所有系列賽結果看來，明顯的，能否有效突破國民的先發輪值，成為這屆太空人是否如願於三年內拿下第二冠的關鍵。
兩軍的先發投手陣容之豪華，視為是這次世界大賽的重頭好戲。
來看首戰雙方打擊表現，小將索托(Juan Soto)是國民能於世界大賽贏球關鍵人物，他從太空人先發投手柯爾(Gerrit Cole)手中打出追平比數的全壘打和拉大比數的打點，一掃於國聯冠軍戰中被紅雀投手群壓制的陰霾。不可否認，紅雀投手群的強勢，曾令這一位目前年紀還不到21歲的年輕小伙子一時喘不過氣來。在國聯冠軍賽中，索托16次打數中就被K掉了7次，打擊率不到2成，如果沒有老將坎崔克(Howie Kendrick)與瑞登(Anthony Rendon)適時的串起攻勢，那麼國民能橫掃紅雀將是不可能的任務。如今索托在世界大賽第一戰的甦醒，未來更能連貫起國民打線，添加不少奪冠機率。
至於在太空人方面，外野手史普林格(George Springer)，亦是必須扛起球隊成敗關鍵人物。現年29歲的他是上一次太空人贏得世界大賽MVP。只要太空人打進季後賽，就是他開啟外掛模式時刻。只不過，這次季後賽自開打以來，史普林格如索托般陷入打擊低潮。在美聯兩場季後系列賽裡，他的打擊率都不及2成，太空人也在這兩場系列賽裡打得十分艱苦，由此可見他對於太空人重要性。
好消息是，史普林格來到世界大賽的表現彷彿又回到過去10月先生的身手。在球隊處於劣勢之下，史普林格先是於7局下相中對手的一記直球，直接飛過中外野大牆，拉近比分。緊接著在下一局，又適時擊出長打，硬是把比數追至只落後一分。雖太空人最後還是以落敗收場，但是如果該記二壘安打飛行高度再高個兩吋，則是很有機會再次越過全壘打牆，頓時戰況將會出現不同局面，比賽最後鹿死誰手將很難說，因此他未來的手感會是牽動本屆世界大賽戰局重要因素。
最後，國民在拿下隊史在世界大賽的首勝後，士氣如虹，況且這重要的一勝是在對手主場取的，意義非凡。然而國民能否在接下來的比賽中，延續在本次季後賽的高昂士氣，甚至直搗黃龍，打破所有專家的眼鏡，那麼未來的第四戰將會是十分重要的比賽，因為兩軍將在前三戰把自家最好的前三張王牌先發壓上陣，來到了第四戰，在勝負的壓力下，雙方教練團要如何調動投手戰力，來應付這可扭轉局勢戰役，即是成王敗寇的關鍵。
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