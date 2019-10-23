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索托世界大賽首戰甦醒 國民有望打碎專家眼鏡？

2019-10-23 16:05Dennis

第115屆世界大賽首戰於休士頓開打，這場7戰4勝秋季經典賽事，由代表美聯的太空人迎戰國聯勝出的國民，最後贏家將可獲世界職棒界最高殊榮，與世界冠軍名號。

小將索托(左)是國民能於世界大賽贏球關鍵人物，他從太空人先發投手柯爾手中打出追平...
小將索托(左)是國民能於世界大賽贏球關鍵人物，他從太空人先發投手柯爾手中打出追平比數的全壘打和拉大比數的打點。 路透
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太空人歷經季賽162場比賽後摘下107勝，以美聯頭號種子取得季後賽資格，但在過去兩周裡，遭遇對手頑強抵抗。首先，在美聯分區賽中硬是被光芒逼至第五戰才死裡逃生。緊接著，又在美聯冠軍賽裡遇上了狀況絕佳的洋基，如果沒有球星阿土伯(Jose Altuve)於第六戰九局下一記再見全壘打，那麼代表美聯參加世界大賽的隊伍，很有可能是洋基。

反觀，隊史首次打進世界大賽的國民，表現是有如倒吃甘蔗，雖一開始從外卡驟死戰打起，但卻能夠一路過關斬將，釀酒人、紅雀，甚至是季賽中國聯最強的道奇，都最後成為手下敗將，可是這並不代表他們能繼續撒野，至少在世界大賽首戰開打前，幾乎所有專家都如此認為。

既然連單季106勝號稱無敵艦隊的道奇，最後都在國民面前敗陣下來，大聯盟另一支百勝球隊太空人能否以此為戒？從國聯所有系列賽結果看來，明顯的，能否有效突破國民的先發輪值，成為這屆太空人是否如願於三年內拿下第二冠的關鍵。

兩軍的先發投手陣容之豪華，視為是這次世界大賽的重頭好戲。

史普林格來到世界大賽的表現彷彿又回到過去10月先生身手。 美聯社
史普林格來到世界大賽的表現彷彿又回到過去10月先生身手。 美聯社
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來看首戰雙方打擊表現，小將索托(Juan Soto)是國民能於世界大賽贏球關鍵人物，他從太空人先發投手柯爾(Gerrit Cole)手中打出追平比數的全壘打和拉大比數的打點，一掃於國聯冠軍戰中被紅雀投手群壓制的陰霾。不可否認，紅雀投手群的強勢，曾令這一位目前年紀還不到21歲的年輕小伙子一時喘不過氣來。在國聯冠軍賽中，索托16次打數中就被K掉了7次，打擊率不到2成，如果沒有老將坎崔克(Howie Kendrick)與瑞登(Anthony Rendon)適時的串起攻勢，那麼國民能橫掃紅雀將是不可能的任務。如今索托在世界大賽第一戰的甦醒，未來更能連貫起國民打線，添加不少奪冠機率。

至於在太空人方面，外野手史普林格(George Springer)，亦是必須扛起球隊成敗關鍵人物。現年29歲的他是上一次太空人贏得世界大賽MVP。只要太空人打進季後賽，就是他開啟外掛模式時刻。只不過，這次季後賽自開打以來，史普林格如索托般陷入打擊低潮。在美聯兩場季後系列賽裡，他的打擊率都不及2成，太空人也在這兩場系列賽裡打得十分艱苦，由此可見他對於太空人重要性。

好消息是，史普林格來到世界大賽的表現彷彿又回到過去10月先生的身手。在球隊處於劣勢之下，史普林格先是於7局下相中對手的一記直球，直接飛過中外野大牆，拉近比分。緊接著在下一局，又適時擊出長打，硬是把比數追至只落後一分。雖太空人最後還是以落敗收場，但是如果該記二壘安打飛行高度再高個兩吋，則是很有機會再次越過全壘打牆，頓時戰況將會出現不同局面，比賽最後鹿死誰手將很難說，因此他未來的手感會是牽動本屆世界大賽戰局重要因素。

國民拿下隊史在世界大賽的首勝後，士氣如虹，這重要的一勝是在對手主場取的，意義非凡...
國民拿下隊史在世界大賽的首勝後，士氣如虹，這重要的一勝是在對手主場取的，意義非凡。 美聯社
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最後，國民在拿下隊史在世界大賽的首勝後，士氣如虹，況且這重要的一勝是在對手主場取的，意義非凡。然而國民能否在接下來的比賽中，延續在本次季後賽的高昂士氣，甚至直搗黃龍，打破所有專家的眼鏡，那麼未來的第四戰將會是十分重要的比賽，因為兩軍將在前三戰把自家最好的前三張王牌先發壓上陣，來到了第四戰，在勝負的壓力下，雙方教練團要如何調動投手戰力，來應付這可扭轉局勢戰役，即是成王敗寇的關鍵。

太空人華盛頓甘蔗

Dennis

對體育賽事有無限的狂熱，從11人踢的足球，到9人打的棒球，還有5人投的籃球，再到台灣冷門到不行的冰球都有涉獵。曾為了真正了解棒球隊的運作奮不顧身的投入基層少棒，更於溫哥華冬季奧運期間，在NBC擔任後勤工作，對冬季運動有更深一層的了解。目前旅居加拿大溫哥華。

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