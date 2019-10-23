親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
世界12強棒球賽
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑

棒球／劉致榮將與紅襪簽約旅美 不影響參與12強

運動筆記【賽事】2019韓國慶州國際馬拉松收穫滿滿的二水全馬訓練營
健行筆記合歡南峰-主峰蹤走奇萊北壁下屏風山：一場奇險、壯美的冒險旅程
NBA焦點球員- Kawhi Leonard (10月23日)焦點球員- Danny Green (10月23日)

MLB／有了索托誰還想哈波？ 國民季後賽7連勝

2019-10-23 13:22聯合報 記者吳敏欣／即時報導

20歲的國民小將此役四打數三安打，帶有三分打點，還有一次盜壘成功，國民隊可以大聲...
20歲的國民小將此役四打數三安打，帶有三分打點，還有一次盜壘成功，國民隊可以大聲的說「我們不需要哈波」了。 路透、美聯社
分享

「有了索托（Juan Soto）誰還想哈波（Bryce Harper）」，這句話在今天的世界大賽第一戰後更顯生動，20歲的國民小將此役四打數三安打，帶有三分打點，還有一次盜壘成功，率隊突破由「三振王」柯爾（Gerrit Cole）領軍的太空人，差一支三壘安打就能成為史上第一位，在世界大賽完成「完全打擊」的傳奇。

索托世界大賽處女秀就能「猛打賞」，是史上第二年輕，僅次於1996年19歲的瓊斯（Andrew Jones），賽後他在轉播單位訪問中表示，「老實講，第一個打席，我感到雙腿有些發抖，但我盡量去控制情緒，專注在球上。」

同場狙擊柯爾的老將辛默曼（Ryan Zimmerman）也對小老弟讚譽有加，「他是個很特別的球員。」就連待在轉播室的前洋基球星前洋基球星A-Rod（Alex Rodriguez）也說，「我在34歲時打世界大賽都很緊張，索托所做的太不可思議了。」

客場的國民今天再度披上海軍藍幸運球衣，今年季後賽他們只要穿上這套球衣就攻無不克，目前累計八勝零敗。

加上這場隊史世界大賽處女秀奪勝，國民現在不但正處於季後賽七連勝，也是國聯史上第一支，單一季後賽客場五連勝的隊伍；根據過往數據，拿下世界大賽第一戰的隊伍，有百分之64的機率成為贏家。

世界大賽國民柯爾

相關新聞

MLB／小將索托打爆柯爾 國民首戰險勝太空人

2019-10-23 12:00

近20年十大世界大賽英雄 邦賈納、佛瑞茲最經典

2019-10-23 07:00

MLB／陳偉殷不在馬林魚計劃 官網：交易或釋出

2019-10-23 11:11

MLB／國民老攜少砲轟柯爾 辛默曼、索托同開轟

2019-10-23 10:48

MLB／大都會教頭隱藏人選？ A-Rod大笑五聲

2019-10-23 09:35

MLB／太空人助理總管言語騷擾女記者 大聯盟要查

2019-10-23 07:59

2019 MLB季後賽賽程&最新戰況 世界大賽對戰出爐

2019-10-23 11:55

MLB／熱度超越美式足球 國民隊球迷齊聚

2019-10-22 18:41

MLB／太空人看不見的「眼」 國民繃緊神經

2019-10-22 11:39

MLB／世界大賽預測 80%專家看好太空人

2019-10-22 10:57

MLB／爭霸前休太久 前老虎教頭：打擊有影響

2019-10-22 09:58

MLB／世界大賽首戰先發不意外 薛則強碰柯爾

2019-10-22 08:24

太空人、國民強投過招 奪冠關鍵是打線誰夠罩

2019-10-22 07:00

MLB／洋基明年精神領袖 紐郵點名賈吉

2019-10-21 17:14

面子裡子皆輸實屬天意 洋基明年勢須大加整頓

2019-10-21 07:00

守備穩健、打擊具天賦 張育成挑戰明年二壘先發

2019-10-18 07:00

國民季後賽讓人不可思議 柯爾10月讓打者超沒力

2019-10-17 07:00

季後賽風向大轉變 先發投手重獲最佳男主角

2019-10-14 07:00

國民三張王牌太強悍 不死鳥傳奇恐將止步

2019-10-11 07:00

洋基牛棚五虎將太猛 對手難破鐵牛陣

2019-10-10 07:00

壞傢伙們如夢魘一般 雙城跨不過的洋基坎

2019-10-09 07:00

克蕭、簡森台柱威力不再 道奇爭冠有隱憂

2019-10-07 07:00

洋基對決雙城佔優勢 牛棚是最大關鍵

2019-10-04 07:00

轉戰牛棚充滿挫折 陳偉殷熬過艱辛的一季

2019-10-03 07:00

勇士vs.紅雀棋逢敵手 季後首輪最有戲的對戰

2019-10-03 07:00

小熊打不進季後賽太扯 總教練麥登走人剛好

2019-10-02 07:00

小資球隊外卡大對決 光芒要靠新魔球對抗運動家

2019-09-30 07:00

大聯盟MVP爭霸戰 楚奧特和葉力奇應獲獎

2019-09-27 07:00

勇士分區二連霸 史尼克也該連莊最佳教練

2019-09-26 07:00

全壘打霸主之爭 洋基後勢凌駕雙城

2019-09-25 07:00

大谷、楚奧特、厄普頓都停機 天使又是悲情一年

2019-09-23 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

12強／預賽3隊都不好惹 洪一中：日本就不必講了

2019-10-22 18:58

MLB／小將索托打爆柯爾 國民首戰險勝太空人

2019-10-23 12:00

NBA／雷納德聯手板凳暴徒 快艇首戰衝破湖人

2019-10-23 13:41

業餘投手亞錦賽發光 職棒養成相形見絀

2019-10-23 07:00

NBA／新一哥席亞康領軍 暴龍退鵜鶘開紅盤

2019-10-23 11:06

NBA／無緣組三巨頭 詹皇：雷納德去快艇也很好

2019-10-23 08:42

棒球／劉致榮將與紅襪簽約旅美 不影響參與12強

2019-10-23 13:12

NBA／湯普森賽季恐報銷 柯爾盼年輕球員頂缺口

2019-10-23 10:07

12強／彭政閔試拿教練棒 第一次總是比較慌亂

2019-10-22 17:23

12強／羅德唯一代表 陳冠宇：監督要我別丟臉

2019-10-22 17:47

MLB／陳偉殷不在馬林魚計劃 官網：交易或釋出

2019-10-23 11:11

丹麥羽賽／BWF用影片賀小戴：充滿魔法的選手

2019-10-22 14:59

NBA／暴龍冠軍戒鑲鑽650顆 職業運動史新紀錄

2019-10-23 10:37

日職／軟銀對巨人3連勝 隊史第10冠快到手

2019-10-22 21:21

MLB／國民老攜少砲轟柯爾 辛默曼、索托同開轟

2019-10-23 10:48

NBA／「挑戰」新制 暴龍正式比賽首度使用

2019-10-23 12:47

2019 MLB季後賽賽程&最新戰況 世界大賽對戰出爐

2019-10-23 11:55

NBA／受傷與體重無關 鵜鶘總管：威廉森體質特殊

2019-10-23 09:35

12強／郭嚴文PK彭政閔 竟然覺得年紀大了

2019-10-22 18:16

近20年十大世界大賽英雄 邦賈納、佛瑞茲最經典

2019-10-23 07:00

MLB／熱度超越美式足球 國民隊球迷齊聚

2019-10-22 18:41

MLB／有了索托誰還想哈波？ 國民季後賽7連勝

2019-10-23 13:22

法國羽賽／廖蘇配男雙開胡 戴資穎明登場

2019-10-22 21:04

MLB／大都會教頭隱藏人選？ A-Rod大笑五聲

2019-10-23 09:35

NBA／領戒後飆生涯新高 范弗利特：手還有點痛

2019-10-23 12:08

MLB／太空人助理總管言語騷擾女記者 大聯盟要查

2019-10-23 07:59

NBA／活塞葛里芬膝傷纏身 預計休兵兩星期

2019-10-23 13:20

全運會／翻滾男孩對決 李智凱退唐嘉鴻寫3連霸

2019-10-22 18:59

ABL／來看野獸、大房東！ 富邦勇士推3款主場季票

2019-10-22 20:05

NBA／韋德加入華納媒體 轉戰TNT球評

2019-10-23 13:02

中職／自由球員資格選手公布 周思齊第2次取得

2019-10-23 01:20

NBA／聯盟零容忍政策 嚴格管控球迷挑釁行為

2019-10-22 15:05

全運會／東體出奇才 金利偉華成賽事最年輕射擊金牌

2019-10-23 10:33

全運會／一個人的武林 陳昭郡3000公尺障礙破全國

2019-10-22 21:04

賽事心得／天啊！我真的把全公司帶去綠島跑路了！

2019-10-22 22:21

自行車／42國730選手 周五爭台灣登山王

2019-10-23 00:30

12強賽／執教初體驗 恰恰坦言：有點慌

2019-10-22 23:41

全運會／體操全能「完美落地」 李智凱三連霸

2019-10-22 23:30

全運會／「角力甜心」陳玟陵3連霸 拚東奧強化力量

2019-10-22 19:12

全運會／台灣《我和我的冠軍女兒》 張惠慈2連霸

2019-10-22 20:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top