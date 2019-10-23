MLB／有了索托誰還想哈波？ 國民季後賽7連勝

2019-10-23 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



20歲的國民小將此役四打數三安打，帶有三分打點，還有一次盜壘成功，國民隊可以大聲的說「我們不需要哈波」了。 路透、美聯社 分享 facebook

「有了索托（Juan Soto）誰還想哈波（Bryce Harper）」，這句話在今天的世界大賽第一戰後更顯生動，20歲的國民小將此役四打數三安打，帶有三分打點，還有一次盜壘成功，率隊突破由「三振王」柯爾（Gerrit Cole）領軍的太空人，差一支三壘安打就能成為史上第一位，在世界大賽完成「完全打擊」的傳奇。

索托世界大賽處女秀就能「猛打賞」，是史上第二年輕，僅次於1996年19歲的瓊斯（Andrew Jones），賽後他在轉播單位訪問中表示，「老實講，第一個打席，我感到雙腿有些發抖，但我盡量去控制情緒，專注在球上。」

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同場狙擊柯爾的老將辛默曼（Ryan Zimmerman）也對小老弟讚譽有加，「他是個很特別的球員。」就連待在轉播室的前洋基球星前洋基球星A-Rod（Alex Rodriguez）也說，「我在34歲時打世界大賽都很緊張，索托所做的太不可思議了。」

客場的國民今天再度披上海軍藍幸運球衣，今年季後賽他們只要穿上這套球衣就攻無不克，目前累計八勝零敗。

加上這場隊史世界大賽處女秀奪勝，國民現在不但正處於季後賽七連勝，也是國聯史上第一支，單一季後賽客場五連勝的隊伍；根據過往數據，拿下世界大賽第一戰的隊伍，有百分之64的機率成為贏家。