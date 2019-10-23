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MLB／陳偉殷不在馬林魚計劃中 官網記者：交易或釋出

2019-10-23 11:11聯合報 記者吳敏欣／即時報導

旅美投手陳偉殷今年轉任牛棚，45場出賽的防禦率6.59，留下大聯盟第一個零勝賽季，明年將是他和馬林魚五年合約的最後一年，官網記者弗里薩洛（Joe Frisaro）表示，大聯盟在下一季會擴編為26人名單，但無法增加陳偉殷被納入馬林魚計劃的機會。

大聯盟明年陣容可多登入一人，不過投手最多只能13人，由於馬林魚今年的賽季已經攜帶13名投手，弗里薩洛認為，陳偉殷無法受惠於26人名單。

陳偉殷是在2016年和馬林魚簽下五年8000萬美元合約，明年將是最後一年，年薪為生涯新高的2200萬美元，還有2021年1600萬美元的共同選擇權。

弗里薩洛指出，馬林魚若想交易陳偉殷無疑困難重重，最有可能的情況，是將他納入交易包裹中，並且承擔部分薪資，如果這樣依舊賣不出去，在投手深度足夠的情況下，也不排除直接釋出陳偉殷。

陳偉殷馬林魚大聯盟
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