MLB／陳偉殷不在馬林魚計劃中 官網記者：交易或釋出

2019-10-23 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



旅美投手陳偉殷今年轉任牛棚，45場出賽的防禦率6.59，留下大聯盟第一個零勝賽季，明年將是他和馬林魚五年合約的最後一年，官網記者弗里薩洛（Joe Frisaro）表示，大聯盟在下一季會擴編為26人名單，但無法增加陳偉殷被納入馬林魚計劃的機會。

大聯盟明年陣容可多登入一人，不過投手最多只能13人，由於馬林魚今年的賽季已經攜帶13名投手，弗里薩洛認為，陳偉殷無法受惠於26人名單。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

陳偉殷是在2016年和馬林魚簽下五年8000萬美元合約，明年將是最後一年，年薪為生涯新高的2200萬美元，還有2021年1600萬美元的共同選擇權。

弗里薩洛指出，馬林魚若想交易陳偉殷無疑困難重重，最有可能的情況，是將他納入交易包裹中，並且承擔部分薪資，如果這樣依舊賣不出去，在投手深度足夠的情況下，也不排除直接釋出陳偉殷。