MLB／國民老攜少砲轟柯爾 辛默曼、索托同開轟

2019-10-23 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



辛默曼和索托接連從太空人王牌柯爾手中敲出全壘打，成為世界大賽史上第一對在35歲和20歲同場開轟的隊友。 美聯社 分享 facebook

國民隊史世界大賽初體驗，由老將和新秀率先發動攻擊，辛默曼（Ryan Zimmerman）和索托（Juan Soto）接連從太空人王牌柯爾（Gerrit Cole）手中敲出全壘打，成為世界大賽史上第一對在35歲和20歲同場開轟的隊友。目前比賽進行至七局上結束，國民以5：2領先太空人。

辛默曼在二局上先擊出陽春全壘打，生涯歷經1689場比賽的等待，站上世界大賽第一個打席就砲轟今年塞揚獎大熱門的柯爾，這也是他在生涯季後賽的第五轟，追平哈波（Bryce Harper），並列隊史最多。

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四局上索托加入棒打柯爾的行列，將96.4哩偏高速球扛成中、左外野大支全壘打，一棒將比數追平成2：2，再過3天就是21歲生日的他，今天擔任先發第四棒，並成為世界大賽史上第四年輕開轟的打者，僅排在瓊斯（Andrew Jones）、曼托（Mickey Mantle）和卡布雷拉（Miguel Cabrera）之後。

索托在五局上又敲出清壘的二壘安打、帶有兩分打點，是世界大賽第二年輕在單場貢獻兩支長打的球員，僅落後給1996年的瓊斯，當時索托甚至還沒出生。