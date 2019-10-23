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MLB／大都會教頭隱藏版人選？ A-Rod：哈哈哈哈哈

2019-10-23 09:35聯合報 記者吳敏欣／即時報導

大都會教頭出缺，吸引不少求職者前來投石問路，目前徵選過程正如火如荼進行中，美媒此時爆出除了檯面上的人名外，還有隱藏版候選人正秘密求職中，前洋基球星A-Rod（Alex Rodriguez）就遭到點名。

最先爆料的是SNY電視台記者馬蒂諾（Andy Martino），他在推特上指出，大都會線報表示，有一位震撼彈人物，還沒有出現在目前的報導清單中。

馬蒂諾認為前大都會看板球星萊特（David Wright）無意執掌教鞭，應該先排除可能，其它記者加入「猜猜樂」，包含球評達林（Ron Darling）、塞爾（Todd Zeile）都被提及，甚至A-Rod也成了影射對象。

大聯盟專欄作家海曼（Jon Heyman）發訊息求證，直接詢問A-Rod是否為大都會教頭的黑馬人選，得到「哈哈哈哈哈」的回覆，海曼解讀，「我想他是要說他已經有夠多工作了。」

大都會炒掉卡洛威（Mickey Callaway）後就積極尋找接任人選，據報導過去和A-Rod在洋基共事的吉拉迪（Joe Girardi）、貝爾川（Carlos Beltran）等人都獲得二次面試的機會。

大都會A-Rod洋基
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