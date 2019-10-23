MLB／太空人助理總管言語騷擾女記者 大聯盟要查

2019-10-23 07:59 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



太空人在美聯冠軍賽第六戰賽後慶祝晉級，卻傳出樂極生悲的插曲，助理總管陶布曼（Brandon Taubman）因為對一群女記者重複喊著不雅字詞，造成媒體圈一片譁然，今天在世界大賽第一戰開打前，太空人球團總算發表聲明，不過傲慢態度仍遭各家記者抨擊。

運動畫刊美女記者艾普斯坦（Stephanie Apstein）率先報導事情經過，指稱陶布曼對著她們一行人不停喊著，「感謝老天，我們有歐蘇納（Roberto Osuna）在，我XX地開心我們找來歐蘇納。」

歐蘇納是太空人終結者，該場比賽他九局上登板，卻挨了追平比數的兩分砲砸鍋，最後因亞土維（Jose Altuve）在九局下擊出再見轟，幸運撿到勝投。

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女記者們感覺因陶布曼的用語受到騷擾，並且寫成報導公諸於世，太空人球團在第一時間還否認，表示對假新聞不予置評，認為是有人刻意在帶風向，引來各家媒體團結撻伐。

直到今天比賽開打前，太空人球團才發出正式聲明，老闆克蘭（Jim Crane）強調球團對於家暴和兩性議題的尊重與支持，陶布曼也表示，對於使用不正當的字詞深深道歉並感到慚愧，「我知道我的發言很不專業，如果有人因此覺得不舒服，我很抱歉。」

全美棒球記者協會也發出聲明力挺當事的女記者們，並支持大聯盟展開調查，也有記者認為，應該比照歐蘇納去年因家暴遭官方禁賽75場辦理。