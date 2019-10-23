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MLB／大聯盟人氣降溫 發展前景喜憂參半

2019-10-23 17:15中央社 紐約22日專電

大聯盟近年觀賽人數減少、世界大賽收視率低落，不過紐約時報分析，從售票量與在地收視...
大聯盟近年觀賽人數減少、世界大賽收視率低落，不過紐約時報分析，從售票量與在地收視率觀察，大聯盟有各地死忠球迷當靠山，發展前景並不悲觀。 美聯社
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大聯盟近年觀賽人數減少、世界大賽收視率低落，人氣不若以往。但紐約時報分析，從售票量與在地收視率觀察，大聯盟有各地死忠球迷當靠山，發展前景並不悲觀。

華盛頓國民對壘休士頓太空人的世界大賽今天點燃戰火，全美轉播收視情況將是檢驗大聯盟人氣的指標。大聯盟進場人次自2012年起不斷下滑，近年世界大賽收視率也不理想，與美國職籃NBA和職業美式足球NFL相比，大聯盟發展前景格外令人憂心。

今年大聯盟例行賽約6850萬名球迷進場觀賽，不如2007年顛峰時期近8000萬人的水準。但大聯盟每季至少要打2430場例行賽，遠多於NBA的1230場及NFL的256場，因此大聯盟每年售票量仍遙遙領先。

即使如此，大聯盟仍面臨明星「亮度」不夠的隱憂。

根據線上民調業者「輿觀」（YouGov）調查，91%受訪美國民眾聽過NBA洛杉磯湖人一哥詹姆斯（LeBronJames）、88%聽過NFL新英格蘭愛國者當家四分衛布雷迪（Tom Brady），只有43%聽過當今棒壇公認最佳球員、洛杉磯天使外野手楚奧特（Mike Trout）。

紐時分析，這與楚奧特等棒壇明星的全美電視曝光度偏低關係密切。舉例而言，天使隊去年162場例行賽，芝加哥收視觀眾只能看到其中6場；反觀湖人隊82場例行賽，芝加哥播出了42%。

如果連棒壇最佳球員都欠缺在全美其他城市電視曝光的機會，大聯盟自然難以培養亮度與其他職業運動匹敵的超級巨星。

不過，這與大聯盟轉播授權息息相關。ESPN與福斯（Fox）等大型電視網擁有NFL賽事全美轉播權，有助NFL頂尖球隊與明星拓展知名度；大聯盟運作模式截然不同，是由各球團向全美電視網地方頻道或在地轉播單位出售絕大多數的賽事轉播權。

大聯盟全美收視率雖欠佳，在地轉播卻十分受歡迎。根據尼爾森公司（Nielsen）收視調查，美國境內29支大聯盟球隊中，今年有12隊的賽事轉播是主場城市黃金時段收視冠軍。

報導指出，大聯盟深耕在地球迷，或許可解釋為何世界大賽近年收視率這麼差。華盛頓與休士頓以外球迷歷經半年162場例行賽，不大可能再坐在電視機前觀賞兩支平時很少看的隊伍交手，他們寧願等下個球季到來，再打開電視或進場替主場球隊加油。

大聯盟NFL世界大賽

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