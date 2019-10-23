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近20年十大世界大賽英雄 邦賈納、佛瑞茲最經典

2019-10-23 07:00蔡政益

近20年十大世界大賽英雄 邦賈納、佛瑞茲最經典大賽如火如荼展開，今年太空人和國民隊當中勢必又會產生一位英雄人物。在這光榮的時刻，正好來回顧近20年(1999-2018)世界大賽的10大超級英雄。他們各個表現經典，有的是完全燃燒又完全宰制的大比賽投手，有的打擊率能夠超過五成，有的雖不是巨星但卻因為關鍵表現永遠被世人記住。

1. 邦賈納 (Madison Bumgarner) / 巨人隊投手，2014年

邦賈納 歐新社資料照片
邦賈納 歐新社資料照片
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皇家當年幾乎是被他一人打敗。邦賈納共出賽3場，第一戰投7局只失一分拿下勝投，第四戰更投出完封勝。最神的是第七戰，在只休兩天的情況下竟然救援了五局，當時他在第五局登板，而巨人局局都只有一分領先，但他完全頂住了壓力，一分未失，最終率領巨人隊拿下五年內的第三座冠軍。邦賈納在該年世界大賽主投21局，寫下2勝、1救援、0.43防禦率的完美成績。近20年沒有投手在世界大賽的表現能和他在這年一樣，且他至今仍保有世界大賽0.25防禦率的最佳紀錄。

2. 佛瑞茲 (David Freese) / 紅雀隊三壘手，2011年

佛瑞茲 歐新社資料照片
佛瑞茲 歐新社資料照片
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不久前才剛宣布退休的佛瑞茲，將因2011年世界大賽永遠被世人記住。在堪稱近年最精采的第六戰，紅雀隊在第九局只差一個好球就要被遊騎兵淘汰，結果佛瑞茲一支兩分打點的三壘安打將比數追平，最後在第11局又補了一支再見全壘打，讓他這一晚當了兩次英雄。第七戰他在第一局也以一支兩分打點安打將比分扳平，奠定勝利的基礎。他從來不是什麼大明星，但卻因為這一戰沒有人不認識他。

3. 史布林格 (George Springer) / 太空人隊外野手，2017年

史布林格 歐新社資料照片
史布林格 歐新社資料照片
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他在這個系列賽共轟出5發全壘打，追平1977年「十月先生」傑克森(Reggie Jackson)和2009年阿特利(Chase Utley)所創下的單一世界大賽紀錄。其中最經典的是在第二戰11局超前比數的兩分砲，這不但替太空人隊拿下勝利，也讓球隊得以扳平戰局。同時史布林格也以29個壘打數打破紀錄。運動畫刊在2014年曾以他當封面，並預言太空人隊2017年拿下冠軍，結果他真的拿下世界大賽MVP，成為一大佳話。

4. 柏克曼 (Lance Berkman) / 紅雀隊外野手，2011年

柏克曼 歐新社資料照片
柏克曼 歐新社資料照片
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他是被遺忘的英雄，那年的鋒芒被隊友佛瑞茲蓋過太多。在經典的第六戰當中，他也兩度扭轉戰局，第一次是在第一局的兩分砲將比分超前，第二次更是關鍵，在第10局的安打將比分追平。若沒有柏克曼的這支追平安打，就不會有佛瑞茲11局的再見全壘打。

5. 歐提茲 (David Ortiz) / 紅襪隊指定打擊，2013年

歐提茲 歐新社資料照片
歐提茲 歐新社資料照片
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這年的歐提茲彷彿邦茲(Barry Bonds)上身，系列賽打擊率高達.688，在單一世界大賽史上排名第二。由於「老爹」在這系列賽太火燙，紅雀隊也常刻意閃躲他，讓他創下連9個打席上壘的世界大賽紀錄。

6. 貝基特 (Josh Beckett) / 馬林魚隊投手，2003年

貝基特 歐新社資料照片
貝基特 歐新社資料照片
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面對邪惡帝國，當年才23歲的貝基特毫不畏懼，投了兩場好球。尤其第六戰封王戰，在隊友僅給2分的支援下，他拿下了完封勝，讓洋基隊眼睜睜地看著大黑馬馬林魚隊在自家封王，貝基特也從此樹立了他大比賽投手的形象。

7. 強森 (Randy Johnson) / 響尾蛇隊投手，2001年

「巨怪」在這個系列賽洗刷了人們對他在季後賽失常的印象。他一口氣拿下了三勝，其中以第二戰的完封勝最精采。而更狂的是他在第六戰主投7.1局拿下勝投後，隔天還在驟死的第七戰登板救援，並在響尾蛇隊最後半局逆轉的情況下拿下勝投。

8. 李維拉 (Mariano Rivera) / 洋基隊投手，2000年

講到世界大賽絕對少不了李維拉。這年地鐵大戰他出賽4場，拿下兩次救援成功。洋基隊那年有三場勝利，李維拉都扮演關鍵的角色，尤其第四戰他在一分領先的情況下連吃8、9兩局，幫助洋基隊取得聽牌的優勢。李維拉雖然是在1999年拿下世界大賽MVP，但這年他的表現其實更精彩。

9. 皮爾斯 (Steve Pearce) / 紅襪隊一壘手，2018年

皮爾斯 歐新社資料照片
皮爾斯 歐新社資料照片
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紅襪迷出身的皮爾斯，終於在這一年當了紅襪英雄。他在第四戰的第八局先以全壘打將比分追平，第九局又揮出三分打點的二壘安打奠定勝基。封王的第五戰他在第一局就轟出兩分砲，成為勝利打點。最終他拿下MVP，一雪2014年美聯冠軍賽戰犯的汙名(只有17之1的表現)。

10. 松井秀喜 / 洋基隊指定打擊，2009年

松井秀喜 歐新社資料照片
松井秀喜 歐新社資料照片
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他在這年世界大賽的打擊率高達.615，在單一世界大賽排名第四。這年他有兩發全壘打都是勝利打點，巧的是都是從馬丁尼茲(Pedro Martinez)手中敲出。封王的第六戰他敲下了6分打點，追平世界大賽的單場紀錄。由於松井是打DH，所以在這系列賽只有三場擔任先發，但由於表現太神還是讓他拿下了MVP。

世界大賽邦賈納歐提茲松井秀喜李維拉

蔡政益

熱愛棒球與音樂的寫手，曾替多本運動刊物撰文，也為音樂網站寫稿，累積了多年的文字工作經驗。
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