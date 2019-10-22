MLB／熱度超越美式足球 國民隊球迷齊聚

2019-10-22 18:41 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



華盛頓國民擊退聖路易紅雀，隊史首次闖進世界大賽。路透社 分享 facebook

特區球迷也瘋狂，華盛頓國民隊首次打入MLB大聯盟冠軍賽，從季前「天才少年」哈波轉隊、例行賽初期敗多勝少的表現，到外卡驟死賽擊敗釀酒人，再闖入世界大賽，一路上的驚險歷程也成功聚焦球迷的目光，而這座城市的球迷一直以來便以關注NFL美式足球賽事為主。

特區棒球熱

根據《今日美國》報導，通常在10月份的華盛頓特區，大家討論的運動賽事都是NFL美式足球，球迷對於當地球隊華盛頓紅人的熱愛程度很瘋狂，甚至有一句話是如此流傳，「縱使雷根與戈巴契夫某天達成了和平協議，隔天報紙的NFL新聞，版面位置還是會比較好」。

而MLB大聯盟的華盛頓國民隊是在2005年降臨這座城市，但一開始這支弱旅並沒收到華盛頓特區球迷的關注目光，在10月份的美式足球季尤其如此。國民隊雖然持續在進步，但2012年、2014年、2016年及2017年的季後賽旅程也僅限於第1輪，因此大聯盟棒球熱度依然不及美式足球。

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然而，2018-19年球季的華盛頓國民隊給球迷帶來許多驚喜，從5月例行賽開季的19勝31敗成績；季後賽外卡驟死賽逆轉擊敗密爾瓦基釀酒人；再擋下連年進入季後賽的道奇隊；國聯冠軍戰中擊退聖路易紅雀，到即將登上世界大賽舞台，一路上有太多吊足球迷胃口的驚險時刻，國民隊也成功聚焦球迷的目光。

華盛頓特區一直都是一座很需要勝利的城市，或許是因為這裡的高官政要都是經過一番競爭才到達這裡的，也解釋了為何在1982、1987及1991年奪得超級盃的紅人隊地位會如此崇高，甚至還被視為傳奇。

棄將帶來好運

據《華盛頓郵報》報導，今年5月才來到國民隊的帕拉被視為球隊管理層一次成功的操作，帕拉被舊金山巨人隊釋出後，旋即被國民隊簽下，當時球隊戰績只有33勝38敗，隨後華盛頓國民隊戰績一路扶搖直上，帕拉也因此被視為球隊的幸運星，其場上主題曲《鯊魚寶貝》更在球迷間引起一陣風潮。

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