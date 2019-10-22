MLB／太空人看不見的「眼」 國民繃緊神經

2019-10-22 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／即時報導



太空人擅於破解對手小動作與暗號，讓國民繃緊神經。 路透 分享 facebook

史特拉斯堡（Stephen Strasburg）本季兩度對響尾蛇之戰大失血，國民教練團認為跟小動作洩露投球有關，如今世界大賽對上最會觀察投手的太空人，難免杯弓蛇影。

光芒先發投手葛拉斯洛（Tyler Glasnow）在美聯冠軍賽對上太空人，面對前六名打者就被敲出五支安打，丟掉四分，賽後不少球評認為他的小動作遭破解，連葛拉斯洛也說：「滿明顯的。」

史特拉斯堡今年對上響尾蛇，一場是投五局失六分、另一場投4.2局失九分，投手教練梅納德（Paul Menhart）認為是投球小動作被響尾蛇打者掌握。

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國民隊前兩戰先發投手薛則（Max Scherzer）與史特拉斯堡都在太空人主場出賽，也讓他們有分析機會，無論是在影像室或是板凳區，國民只希望不要讓任何訊息被破解。

梅納德表示：「這幾場比賽有較多含義，一舉一動都會被解剖，從投球動作破解到偷暗號，會有比例行賽更多的人在解析，這很正常。」

美聯冠軍賽首戰，太空人休息室就傳出口哨聲，洋基球團人士認為太空人在主場安裝許多攝影機，偷暗號不是秘密，日籍投手田中將大也有所耳聞，因此在暗號編排上變得更加複雜。

梅納德也同意這些看不到的「眼睛」讓工作變得更加複雜，「這是比賽的一部分，但我希望可以好好打球，不用倚賴機器去破解投球動作，我是個純粹主義者，我希望大家上場戰鬥，而不是想用不自然的方式取得優勢。」