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MLB／世界大賽預測 80%專家看好太空人

2019-10-22 10:57聯合報 記者蘇志畬／即時報導

大聯盟官網公布針對46名專家的預測，80.4%的人看好太空人拿下最後勝利。 美聯...
大聯盟官網公布針對46名專家的預測，80.4%的人看好太空人拿下最後勝利。 美聯社
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太空人與國民世界大賽對決各擁三巨投，不過賭盤強勢看好太空人奪冠，大聯盟官網也公布針對46名專家的預測，80.4%的人看好太空人拿下最後勝利。

太空人今年例行賽拿下大聯盟最多的107勝，陣中擁有柯爾（Gerrit Cole）、韋蘭德（Justin Verlander）、葛蘭基（Zack Greinke）三名強投，團隊打擊率2成74也是大聯盟最高，288發全壘打僅次於雙城與洋基，也難怪46名專家中，有37人預測太空人會奪冠。

官網專欄作家卡斯楚文斯（Anthony Castrovince）表示：「我真的真的想選國民隊，因為如果他們的先發輪值足以抑制太空人的強悍，會是很棒的故事，但我不認為他們能夠僅靠六名投手就取得9成的出局數。」

國民隊雖然擁有薛則（Max Scherzer）、史特拉斯堡（Stephen Strasburg）、柯賓（Patrick Corbin）以及桑契斯（Anibal Sanchez）四位強力先發投手，不過牛棚只有杜利托（Sean Doolittle）跟哈德森（Daniel Hudson）夠穩。

至於世界大賽走向，有24人認為太空人會用六場比賽帶走勝利，也有七人認為國民隊會拿下第七戰，專跑印地安人的貝爾（Mandy Bell）表示：「國民的先發輪值足以將比賽逼到第六戰，但仍無法擊敗太空人打線。」最近六次世界大賽有四次至少打到六戰。

而誰能夠拿下世界大賽MVP？太空人首戰先發投手柯爾獲得最多的20票，國民隊薛則、太空人隊布萊格曼（Alex Bregman）則以五票並列第二。

國民世界大賽大聯盟
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