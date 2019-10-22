MLB／爭霸前休太久 前老虎教頭：打擊有影響

2019-10-22 09:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／即時報導



國民休息了6天才要打世界大賽，外界擔心表現會因此受影響。 美聯社 分享 facebook

國民隊經過六天休息，終於要在明天與太空人在世界大賽進行對決，外界對於長時間休兵能否保持狀態存疑，前老虎隊總教練李蘭（Jim Leyland）分享過來人經驗，「對打擊有影響。」

國民隊昨天先舉行隊內的模擬賽後才飛往休士頓，對於休息天數過長，總經理瑞佐（Mike Rizzo）說：「當然還是個疑慮，怎麼可能不會擔心？」

老虎隊曾兩度在美聯冠軍賽橫掃對手，但都沒有好結果。2006年橫掃運動家後被視為奪冠熱門，休息六天到世界大賽，對紅雀僅拿下一勝；2012年陣中擁有三名王牌投手的老虎隊再度橫掃洋基晉級世界大賽，這次休息五天，結果被巨人隊橫掃。

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當年擔任老虎隊總教練的李蘭說：「我認為最大的問題在打擊，很難模擬比賽時的球速，休息對打者的影響遠大於投手，投手至少還能模擬狀況投球，但打者辦不到。」

老虎隊在2006年世界大賽打擊率1成99，長打率僅3成35，如果扣掉凱西（Sean Casey）18打數9安打的表現，團隊打擊率更僅剩下1成60；2012年移師春訓基地訓練，狀況也沒好轉，對巨人隊打擊率僅1成59，長打率2成48，系列賽四戰只拿下六分，長打只有五支。

太空人隊第二戰先發投手韋蘭德（Justin Verlander），也是2012年老虎隊世界大賽先發，他說：「我們贏得太快，休息害慘我們，我們有那個實力，到了季後賽原本很火燙，但休息太久澆了一盆冷水，因為你完全找不回原本的感覺。」