MLB／世界大賽首戰先發不意外 薛則強碰柯爾

2019-10-22 08:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／即時報導



世界大賽明天開打，國民隊公布前兩戰先發投手，不出預料的由薛則（Max Scherzer）扛起首戰先發、史特拉斯堡（Stephen Strasburg）第二戰，第三戰則未公布，因外界預期的三號投手柯賓（Patrick Corbin）有可能在前兩戰中繼上場。

太空人公布的前三場先發也不意外，總教練辛區（AJ Hinch）說：「柯爾（Gerrit Cole）第一戰，韋蘭德（Justin Verlander）第二戰，葛蘭基（Zack Greinke）第三戰，葛蘭基要上場打擊，他應該覺得很有趣，第四戰我們就再看看。」

對於要擔任對太空人的第一場先發，薛則表示：「他們有很多不同方式可以擊敗你，打線以右打為主，但也有幾個左打在其中，也是一大威脅，一到九棒都很完整，面對他們投出的每一球都要很精準。」

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薛則在外卡戰對釀酒人先發的前兩局丟掉三分，但接下來總計出賽18局僅失一分，對道奇隊中繼一局，還有兩場投滿七局的先發，季後賽防禦率1.80。

太空人首戰先發柯爾更驚人，三場先發全勝，投了22.2局僅因為一發陽春砲丟掉一分，合計送出32次三振，防禦率0.40，若加上例行賽，目前正保持19連勝的不敗之身。

薛則表示：「我認為我們球隊有些知道怎麼贏下比賽的傢伙在，球隊的氣氛也是如此，大家都已經準備好了，就看看我們在這樣高水準的競技中，能夠上場打出什麼成績。」