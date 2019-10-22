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太空人、國民強投過招 奪冠關鍵是打線誰夠罩

2019-10-22 07:00陳志強

十月是個「幾家歡樂幾家愁」的季節，十支手握季後賽門票的球隊，經過幾週的交手後，最後由休士頓太空人和華盛頓國民爭搶金盃。相較太空人與洋基廝殺六場才艱辛出線，國民則是橫掃紅雀後經過充分休息、養精蓄銳，磨刀霍霍意圖在第一度闖進決戰就抱走隊史首座世界大賽冠軍，然而，他們有一個不太樂觀的前例待打破：自從1995年的勇士後，就沒有於聯盟冠軍戰以橫掃之姿晉級世界大賽的隊伍能奪冠了，2006年老虎、2007年洛磯、2012年老虎、2014年皇家、2015年大都會都在世界大賽鎩羽而歸。至於去年美聯冠軍戰落敗的太空人，則要挑戰「三年內奪兩冠」壯舉，上一次「三年兩冠」的球隊，已要追溯到2014年巨人（精確說法，是五年三冠）。

雙方各擁豪華輪值 國民稍占上風

由於亞土維（Jose Altuve）一棒終結查普曼（Aroldis Chapman），未被洋基逼出第七戰，也讓太空人得以讓王牌柯爾（Gerrit Cole）打頭陣，將面臨薛則（Max Scherzer）的強力壓境，35歲的薛則今年季後賽除了外卡戰對釀酒人5局失3分，另外三次登板（含對道奇第四戰的中繼一局）合計15局僅失1分、被敲5支安打、狂飆21K，狀況絕佳，正因為有他在，國民選擇將同樣出色的史特拉斯堡（Stephen Strasburg）擺在第二戰也是合理決定。薛則生涯已經累積20場季後賽（合計102局，防禦率3.35），這將是他第二次在世界大賽獻技，上一回是2012年對巨人（6.1局失3分）。

世界大賽首戰將由國民老將薛則(左)對上太空人無敵火球王柯爾(右)。 2019 T...
世界大賽首戰將由國民老將薛則(左)對上太空人無敵火球王柯爾(右)。 2019 Topps Bunt 球員卡
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第二戰預計是史特拉斯堡對韋蘭德（Justin Verlander），韋蘭德生涯也多次在出征十月大賽，累積29場季後賽（176.2局，防禦率3.26），不過上一場對洋基的首局失掉4分（同時是洋基隊史首度季後賽在第一局敲出兩支全壘打），對光芒系列戰的第四場也3.2局失4分，近三場登板都有挨轟，複製例行賽易挨轟的症頭，壓制性與安定感不若史特拉斯堡（季後賽累積41局，57K、5BB，防禦率1.10），相較首戰伯仲之間，次戰史特拉斯堡能替國民創造較大的贏面。

第三戰是左投柯賓（Patrick Corbin）對葛蘭基（Zack Greinke），這場交手也頗具話題性，因為他倆在響尾蛇當過三年多的隊友。葛蘭基今年3場季後賽有2場投不滿五局，且保送率略高，柯賓雖然帳面防禦率高達7.36，但主要是對道奇中繼0.2局失6分導致，2場先發皆中規中矩，需要注意的是太空人陣中充滿右打重砲，他們本季例行賽對戰先發左投的戰績是38勝11敗，即具說服力的證明。

國民宣布第四戰交給兩戰合計12.2局失1分的桑契斯（Anibal Sanchez），太空人則是欠缺這樣的人物，本季季後賽除了「三巨頭」，只在車輪戰模式啟用過另一位先發：皮卡克（Brad Peacock），若前三戰打完太空人處於落後，第四戰不無可能讓柯爾休三天後披掛上陣，屆時戰況走勢便有極大變數。

國民隊四號先發投手桑契斯在季後賽表現非常優異，這是他們比太空人佔優勢的地方。 美...
國民隊四號先發投手桑契斯在季後賽表現非常優異，這是他們比太空人佔優勢的地方。 美聯社
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根據紀錄，「兩隊投手群有五位在三振榜前十名」，是世界大賽史上第一次。雙方共有六位的投手在防禦率榜的前二十名，也是1945年以來頭一遭，可以想見的是，兩隊的打者都不會太好過。太空人的隱憂是除了柯爾，其餘兩人都「微炸」過，且不像國民有四號先發，在輪值這個環節，國民稍占上風。

牛棚看似險象環生 但無需太擔心

太空人歐蘇納（Roberto Osuna）救援失敗的畫面歷歷在目，國民把薛則、柯賓支援牛棚的調度記憶猶新，但這兩隊的牛棚其實並沒有印象中慘淡，歐蘇納季後賽的被打擊率僅0.148，哈瑞斯（Will Harris）出賽7場一分未失，例行賽防禦率1.80的史密斯（Joe Smith），季後賽5.2局也僅因陽春砲失分，防禦率1.69、被打擊率0.118。若普雷斯利（Ryan Pressly）傷勢無虞、揮別低迷，太空人的牛棚並不易攻破。

國民方面，終結者哈德森（Daniel Hudson）登板6場一分未失，囊括4次救援成功，缺點是保送率稍高。左投杜利托（Sean Doolittle）出賽6場，7.1局失2分、0BB、6K，被打擊率0.154，不過對上右打的壓制力明顯不足，需要控球不穩、但至今也還沒責失分的老將羅尼（Fernando Rodney）分擔壓力。

國民在例行賽的牛棚表現確實堪憂（延長賽4勝6敗，一分差戰績17勝21敗，皆能說明），這和太空人相反（延長賽10勝4敗、一分差24勝19敗），儘管季後賽小樣本更不好預測，但太空人在牛棚這塊應能取得優勢。

國民隊牛棚投手哈德森(左)與太空人牛棚投手哈里斯(右)在季後賽投得特別好，但太空...
國民隊牛棚投手哈德森(左)與太空人牛棚投手哈里斯(右)在季後賽投得特別好，但太空人整體戰力較為穩定。 2019 Topps Bunt 球員卡
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國民打線火熱 太空人就愛適時一擊

太空人在例行賽總得分排第三，展現出僅次於雙城、洋基的旺盛火力，然而來到季後賽急速冷卻，平均每場只得3.73分，不如國民的平均每場4.5分，且太空人多數得分都靠全壘打，團隊打擊率僅0.208，和國民0.248落差不小，面對國民的高級輪值，打線能否突破，是一大關鍵。兩隊各自的聯盟冠軍戰，國民得點圈打擊率高達0.393，太空人則只有0.103，這就是國民得以橫掃、太空人卻打得辛苦的原因所在。

史布林格（George Springer）和柯瑞亞（Carlos Correa）季後賽各有2轟，但打擊率分別是0.152和0.171，加上連連吞K的新秀艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez），太空人打線斷層不少，寄望三圍0.349/0.417/0.767附帶5轟的「MVP」亞土維手感依舊。國民打線「多點齊放」，三壘手瑞登（Anthony Rendon）最火燙（三圍0.375/0.465/0.594）但其他人如索托（Juan Soto）、羅伯斯（Victor Robles）、坎崔克（Howie Kendrick）和辛默曼（Ryan Zimmerman）皆有所發揮，身為球員平均年齡最高的國民隊，老少同心，其「力」斷金。值得一提的是，國民季後賽至今尚未發動盜壘，太空人則是5次盜壘都成功（且分別是不同球員），壘間的破壞性，有可能成為左右勝負的潛在因子。

國民三壘手瑞登(左)和太空人二壘手艾土維(右)分別是兩隊今年季後賽最可靠的打者，...
國民三壘手瑞登(左)和太空人二壘手艾土維(右)分別是兩隊今年季後賽最可靠的打者，誰能在世界大賽持續發揮，可能會是最後奪冠的關鍵。 2019 Topps Bunt 球員卡
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世界大賽預測：太空人投打戰力堅強，但國民也不是省油的燈，預測將打滿7場，由太空人4勝3敗驚險奪冠。

世界大賽太空人國民薛則柯爾

陳志強

對明尼蘇達雙城的熱愛、對中信鯨隊的懷念，凌駕於世上所有事物的傻子。
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