MLB／洋基明年精神領袖 紐郵點名賈吉
2019-10-21 17:14
聯合報 記者藍宗標
／即時報導
洋基隊在美聯冠軍賽2勝4敗不敵太空人隊，從2010年起連續十季未能晉級世界大賽，紐約郵報指出，洋基明年會有什麼不同，現在還看不出來，「法官」賈吉（Aaron Judge）有能力成為領導者。
洋基前年、今年都在美聯冠軍賽太空人淘汰，去年則在分區系列賽敗給世仇紅襪隊，賈吉說：「這次失利會讓我想很久。」
沙巴西亞（CC Sabathia）宣布退休，賈納（Brett Gardner）明年是否續留仍是未知數，紐約郵報指出，洋基將要尋找新的精神領袖，賈吉已是代表球隊的臉孔，看來也準備擁抱這個角色。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
賈吉強調，有想過此事，也按部就班、一步一腳印，朝這個方向前進。
近三年季後賽，賈吉在七個系列賽合計出賽27場，打擊率2成57、全壘打8支、打點17分，紐約郵報分析，他在季後賽的表現並非特別突出，尤其今年最後七戰28個打數6支安打，只出現一支全壘打，被三振多達11次。
留言