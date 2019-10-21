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MLB／洋基明年精神領袖 紐郵點名賈吉

2019-10-21 17:14聯合報 記者藍宗標／即時報導

紐約郵報指出，賈吉有能力成為洋基新的領導者。 美聯社
紐約郵報指出，賈吉有能力成為洋基新的領導者。 美聯社
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洋基隊在美聯冠軍賽2勝4敗不敵太空人隊，從2010年起連續十季未能晉級世界大賽，紐約郵報指出，洋基明年會有什麼不同，現在還看不出來，「法官」賈吉（Aaron Judge）有能力成為領導者。

洋基前年、今年都在美聯冠軍賽太空人淘汰，去年則在分區系列賽敗給世仇紅襪隊，賈吉說：「這次失利會讓我想很久。」

沙巴西亞（CC Sabathia）宣布退休，賈納（Brett Gardner）明年是否續留仍是未知數，紐約郵報指出，洋基將要尋找新的精神領袖，賈吉已是代表球隊的臉孔，看來也準備擁抱這個角色。

賈吉強調，有想過此事，也按部就班、一步一腳印，朝這個方向前進。

近三年季後賽，賈吉在七個系列賽合計出賽27場，打擊率2成57、全壘打8支、打點17分，紐約郵報分析，他在季後賽的表現並非特別突出，尤其今年最後七戰28個打數6支安打，只出現一支全壘打，被三振多達11次。

賈吉洋基
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