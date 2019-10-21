MLB／太空人世界大賽抗國民 各擁3王牌互別苗頭

2019-10-21 09:56 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



世界大賽確定由太空人和國民爭霸，兩隊將上演頂尖先發輪值對決戲碼，太空人由柯爾（Gerrit Cole）、韋蘭德（Justin Verlander）和葛蘭基（Zack Greinke）輪番上陣，國民也有薛則（Max Scherzer）、史特拉斯堡（Stephen Strasburg）和柯賓（Patrick Corbin）抗衡，哪隊的三張王牌技高一籌，就等戰火正式點燃。

世界大賽今年將吹起「復古風」，有別近年來依賴牛棚戰還因此拖累比賽節奏，今年太空人和國民有望帶球迷重返王牌先發主宰戰況的年代。

太空人已經宣布首戰將由三振王柯爾先發，國民雖然尚未揭曉，但美媒推測，同為今年塞揚獎熱門人選的薛則，有機會休息九天後登板。

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太空人二、三號先發也出爐，韋蘭德和葛蘭基將依序亮相，美媒則推估，國民將會接著推出「天才小史」和柯賓互別苗頭。

太空人總教練辛區（AJ Hinch）似乎很滿意強投間的對決，直說，「哲學上來說，人們之所以會想支持假先發，或每場換投三次以上，那是因為他們沒有韋蘭德和柯爾在陣中。」

太空人今年打出全聯盟最佳的107勝，對上從外卡戰一路衝上隊史首遭世界大賽的國民仍不可大意，尤其國民握有另一張隱藏版王牌桑契斯（Anibal Sanchez），太空人卻必須苦惱第四號先發。