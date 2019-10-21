MLB／前老虎隊友世界大賽對決 李蘭：好像看過了

2019-10-21 08:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／即時報導



觀看台灣時間23日開打的世界大賽，對前老虎隊投手教練瓊斯（Jeff Jones）來說頭很大，兩邊都有自己的子弟兵，無法選擇幫誰加油，「我只希望他們都投得很好。」

太空人隊韋蘭德（Justin Verlander）以及國民隊薛則（Max Scherzer）、桑契斯（Anibal Sanchez）都曾是2012年老虎隊打世界大賽的先發輪值，看到前隊友在世界大賽碰頭，瓊斯說：「我認為這是很好的競爭。」

如果薛則或桑契斯先發對上韋蘭德，將會是季後賽史上第二次，曾一起打世界大賽的前隊友在轉隊後互相對決，目前唯一一次是2005年世界大賽，白襪隊康崔拉斯（Jose Contreras）對上太空人隊克萊門斯（Roger Clemens），兩人都曾是2003年世界大賽洋基隊成員。

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不過照兩隊目前安排，對決機會不大，韋蘭德會扛第二戰，薛則與桑契斯則是第一、第四戰先發，而當比賽移師國民主場時，前老虎隊教頭李蘭（Jim Leyland）會到現場看球。

李蘭表示：「當我看到這些傢伙，我心裡想的是，我之前好像看過這場電影。」李蘭也開玩笑說：「你們都說我操投手，但他們都還在投啊。」

李蘭執教22年的生涯中，外界對於投手健康的質疑不少，如今三名超過35歲的強投仍在場上，牛棚中前老虎投手還有42歲的羅尼（Fernando Rodney）、30歲的波瑟羅（Rick Porcello）。

2012年老虎隊遭到巨人橫掃無緣奪冠，如今三人中，至少確定有人能帶著獎盃回家，李蘭表示：「我們曾有機會，但沒能拿下最後的獎座，能夠有他們在麾下效力是我的榮幸，現在他們都在人生不同時期，我也祝福他們。」