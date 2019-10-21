MLB／太空人首戰柯爾先發 強打葛蘭基排客場

2019-10-21 08:12 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／即時報導



世界大賽將上演強投對決，國民隊先發輪值不難猜，太空人總經理魯諾（Jeff Luhnow）也透露，柯爾（Gerrit Cole）會是首戰先發、韋蘭德（Justin Verlander）扛第二戰，打擊實力不錯的葛蘭基（Zack Greinke）在第三戰國民客場先發。

太空人在美聯冠軍賽第六戰以6：4擊敗洋基隊晉級，最大優勢是原訂第七戰先發柯爾的戰力得以保留，總教練辛區（AJ Hinch）表示：「系列賽在任何時間結束都不可思議，對於第七戰不知道會不會打的緊張感，其實感覺滿糟的。」

柯爾如果在第七戰先發，代表他最快也要到世界大賽第三戰才能再次登板，下一次再要用到他至少要在第六戰以後；如今柯爾在戰局前段就能貢獻，第一戰先發後，照正常投一休四節奏在第五戰先發，或是拚短天數休息在第四戰再登板。

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柯爾在例行賽最後22場先發拿下16勝0敗、防禦率1.78，進入季後賽三場先發也全數拿下勝投，防禦率0.40，能夠由他扛起首戰先發，對太空人是一大利多。

魯諾表示，「前方還有困難的路在等著我們，國民隊是支好球隊，但我們能夠在主場出賽，這幾天都不需要長途跋涉，對球隊是好消息，更大的利多是能夠讓柯爾排在首戰先發，韋蘭德投第二戰。」

太空人三巨投若有需要，都能在世界大賽先發兩場，而第三戰移師國民改採沒有指定打擊的國聯制度，葛蘭基今年轉隊到太空人後打擊機會不多，但效力響尾蛇時48打數敲出13支安打，打擊率2成71，還包括3發全壘打、8分打點，頂上打線沒有問題。