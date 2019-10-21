MLB／挨再見轟卻笑出來？ 查普曼回擊評論：蠢斃了

2019-10-21 07:08 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman）昨天九局下平手時登板，卻砸鍋親送太空人晉級世界大賽，挨亞土維（Jose Altuve）再見兩分砲的瞬間，臉上露出詭異的笑容，不過當他被記者問這個表情的意涵時，查普曼否認笑意，還批評，「蠢斃了，怎麼有人會這樣想。」

美聯冠軍賽第六戰，查普曼將洋基賽季葬送在自己手中，但他在挨轟後臉上不見懊惱神情，反而露出帶著疑惑的笑容，被網友們做成「表情包」，在社群媒體上洗版。

查普曼向記者澄清，當下並非在笑，而是不可置信全壘打會發生，「我們才剛追平比數，試著要把戰線拉到第七戰，我不知道為什麼人們要這麼說，但我單純是嚇呆了，無法相信發生了什麼事。」

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