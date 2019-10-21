面子裡子皆輸實屬天意 洋基明年勢須大加整頓

「只要沒拿冠軍，對洋基而言就是失敗」這說法流傳已久，而2019球季就這麼被「小巨人」亞土維（Jose Altuve）一發再見全壘打戛然畫下句點，對洋基上下及球迷來說更是難嚥的苦果。雖說洋基本季傷兵多得不可思議，但畢竟球隊體質良好，再加上總管凱許曼（Brian Cashman）慧眼引進許多生力軍，在以103勝勇奪美東冠軍、直落三席捲雙城後，仍讓人對他們有機會與空前強大的太空人周旋一番甚至進軍世界大賽抱以厚望。而洋基也確實讓太空人吃了不少苦頭，直到昨天的牛棚大戰才終於氣力放盡。

太空人二壘手亞土維在九局下轟出石破天驚的2分砲，讓洋基今年的季後賽之旅停在美聯冠軍賽第6戰，輸得是非常可惜。 美聯社 分享 facebook

但對這幾年厚積實力，一心以為正走上奪冠正途的洋基來說，這次的敗北確實更加難以接受。因為他們自十年前奪冠後已連續七度在美聯季後賽止步。自上世紀10年代開始，連續九個年代都能打進世界大賽的輝煌紀錄也隨之告終。十年之中，洋基眼看宿敵紅襪及如今已成超級強權的太空人一個個笑傲世界大賽頒獎台。就連過往不放在眼裡的遊騎兵、老虎也在這十年裡多次擊退洋基挺進到世界大賽。年僅45歲的太空人總教練辛區（A.J. Hinch）更只花了五年就成為史上第二位三度在季後賽淘汰洋基的總教頭。

尤其看完第六戰，應該讓不少人產生「洋基實在有夠背，只差那麼一點」的感想。這場比賽他們除了一直苦於主審「忽寬忽窄」的好球帶外，更慘的是兩度慘遭太空人外野手精彩撲接沒收眼看就要落地的安打。六局上右外野手瑞迪克（Josh Reddick）的起跑只要慢上半秒或判斷稍有差池，賈納（Brett Gardner）擊出的強勁右旋平飛球就有機會幫洋基打回追平甚至致勝分。七上左外野手布蘭特利（Michael Brantley）接殺後長傳一壘的雙殺更加關鍵也更不可思議。要知道，始終傷痛纏身的布蘭特利守備一向不是太好。截至去年為止，他的生涯進階守備數據UZR是遠不及格的-23.7。同樣地，他終結掉洋基攻勢的這一記接球如果差了一兩公分，就有可能造成太空人被逆轉的大局。

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太空人左外野手布蘭特利(左)接到球後長傳一壘造成雙殺，連隊友們都感到驚奇，右外野手史普林格(右)還高興地跳了起來。 美聯社 分享 facebook

但正如當年兄弟象隊訓所說的：「人品定優劣，苦練決勝負。」布蘭特利之所以能夠奮力接到這記三不管地帶的飛球，靠的正是他在加入太空人後痛定思痛的苦練。為此他還特地找總教練辛區當面表達自己不願再在比賽末段被換下、全憑打擊出任先發的心聲。布蘭特利的付出有了回報，他本季的UZR是生涯頭一次出現正數（1.1），也才能在緊要關頭縮短那一兩公分的差距，將球穩穩接進手套裡。

話說回來，即便洋基真能靠這兩球逆轉拿下第六戰，接下來猶有季後賽已拿下三連勝，投22.2局防禦率只有0.40的柯爾（Gerrit Cole）這一絕大難關要過。洋基打線第三戰在主場使盡吃奶力氣跟柯爾纏鬥七局，依舊是一分未得。換作是有強大主場加持的柯爾，洋基勝算又能有多高？

洋基就算第6戰能贏球，最後一場又要碰上太空人先發投手柯爾，恐怕結局還是一樣。 美聯社 分享 facebook

最重要的是，場上技不如人的洋基這回不但輸了裡子，場外也輸了面子。因為部份洋基球迷在主場三連戰中所表現的「人品」實在令人不敢恭維。只要比賽進行一不如人意，他們的矛頭就指向最接近的太空人球員。先是第三戰瑞迪克慘遭扔進場內的飲料罐跟紀念球「物理攻擊」，第四戰洋基球迷則改用言語霸凌在牛棚熱身的太空人先發投手葛蘭基（Zack Greinke），甚至拿他患憂鬱症的往事大做文章跟「問候」人家的老母。直到太空人救援投手終於不堪其擾，在第五戰首局就紛紛逃離緊鄰觀眾席的牛棚後，主場工作人員才一連驅逐六名以上的鬧事球迷。但這些洋基球迷的醜態已經透過轉播及新聞報導，赤裸裸地暴露在所有人眼前。

如今從事後之明看來，正如當時許多人所批評的，凱許曼又一次在交易大限前死扣住新秀，不願下重本盤來頂級先發投手，顯然大大影響了洋基在季後賽的勝算。不但導致他們先發投手調度捉襟見肘，更甭提與太空人三巨投相抗衡。在交易大限前，檯面上除了有以季後賽表現神勇著稱的「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）、大都會「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）等好貨可挑外，還有本季恢復身手，一心嚮往為洋基而戰的藍鳥王牌史卓曼（Marcus Stroman）。然而凱許曼卻讓望眼欲穿的洋基球迷及史卓曼失望了。甚且事後還聲稱他不認為史卓曼會帶來洋基想要的改變，他來洋基的話季後賽只能去蹲牛棚。結果向身高只有170的史卓曼”SAY NO”的洋基，最後竟被身高更矮只有168的亞土維一棒終結球季——這其中果有天意哉？

無論美好與否，洋基的這一仗已然打完，又一次目送他人進軍冠軍賽的凱許曼也勢必早已開始為明年做打算。儘管洋基家大業大且好手如雲，仍有一大堆迫在眉梢的問題正等著他去處理。一是已經證明無法在季後賽走得更遠的先發投手陣容勢必得大事更張，但在老闆絕不願觸及豪華稅門檻的前提下，洋基還有多少預算可以盤來任何一位頂尖好手？其次一向讓洋基引以為傲的鐵牛棚在這次季後賽也暴露出不少破綻，除了歐塔維諾（Adam Ottavino）、格林（Chad Green）不斷慘遭太空人砲轟外，一向最為穩健的終結者查普曼（Aroldis Chapman）在被亞土維夯出再見全壘打後也笑得令人心裡發寒。隨著年歲增長，過去三位數火球連發的查普曼球速勢必會繼續下降，直到他完全失去終結者地位為止。這又是要讓凱許曼大傷腦筋的另一難題。

洋基堅強的牛棚陣容在季後賽發揮了很好的效用，但是小心翼翼地不讓王牌救援查普曼(右)出賽過多，最後卻還是敗在他的手裏，未來他是否會因此而走下坡呢？ 美聯社 分享 facebook

最後則是老班底葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）、賈納及巴坦希斯（Dellin Betances）都將成為自由球員，由於後繼有人，目前看來洋基留下他們的機率不大，但騰出的薪資空間勢必會被有權申請薪資仲裁的賈吉（Aaron Judge）、桑契茲（Gary Sanchez）及派克斯頓（James Paxton）等主將瓜分掉不少。不能一味指望明年勒梅休（DJ LeMahieu）又”carry”一整季，或是又從砂礫中淘到爾歇拉（Gio Urshela）這種珍珠的凱許曼又該如何補強？

轉眼間明年已是凱許曼擔任洋基GM的第23個年頭。當年與老老闆史坦布納（George Steinbrenner）簽下一年三十萬美金合約，成為史上第二年輕GM的他在知天命之年（2017年12月）又跟小老闆簽下五年新約，只不過薪水當然是三級跳已高達平均五百萬。面對又一次的鎩羽而歸，再加上已成超級強權的太空人眼看就要建立起王朝，未來洋基多半還是會繼續一頭撞上這道難關，至少將繼續執掌洋基至少三年的凱許曼又該如何應對？恐已一夜難以成眠的他或許仍苦思而不得其解。