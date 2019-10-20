MLB／國民等對手太閒 薛則為NHL首都隊開球

2019-10-20 16:48 世界日報 體育新聞組／綜合報導



王牌投手薛則（左）為華盛頓首都對擔任開球嘉賓。 美聯社 分享 facebook

先一步在世界大賽等待對手的國民，休了兩天後重啟練球，18日更在練球結束後，一起前往NHL華盛頓首都隊主場作客，大螢幕介紹這群新科國聯冠軍的到訪時，播起下半季風行國民主場的兒歌「Baby Shark」，現場球迷也以鯊魚舞歡迎他們的到來。

國民在國聯冠軍賽四戰橫掃紅雀，距離下周三世界大賽開打，整整休息七天，國民先讓球員放了兩天假，總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）說：「這批球員不可思議地拚戰至今，我認為他們需要休息，聽聽身體的聲音。」國民接下來兩天的課表為分組對戰和模擬投打對決，下周二飛往客場，不論晉級球隊為洋基或太空人，國民都沒有主場優勢。

國民18日練球結束後，球員出現在首都隊主場包廂，現場大螢幕打出「2019年國聯冠軍」字樣，歡迎他們的到來；王牌投手薛則（Max Scherzer）為此戰擔任開球嘉賓， 外野手伊頓（Adam Eaton）則在休息室內，為球員公布先發名單。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

有趣的是，現場還播起「Baby Shark」兒歌，球迷跟著音樂做起鯊魚張嘴的動作，把國民主場的歡樂氣氛，也一起帶到首都隊場內。

國民的這趟驚奇之旅，「Baby Shark」被譽為幕後功臣，全因替補外野手帕拉（Gerardo Parra）選用這首歌作為出場音樂後，國民戰績由黑翻紅，儘管出賽機會不多，但每次上場代打都讓球場陷入一片歡樂，全場跟著音樂跳起鯊魚舞，也有越來越多球迷穿著鯊魚裝進場。