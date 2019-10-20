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MLB／國民等對手太閒 薛則為NHL首都隊開球

2019-10-20 16:48世界日報 體育新聞組／綜合報導

王牌投手薛則（左）為華盛頓首都對擔任開球嘉賓。 美聯社
王牌投手薛則（左）為華盛頓首都對擔任開球嘉賓。 美聯社
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先一步在世界大賽等待對手的國民，休了兩天後重啟練球，18日更在練球結束後，一起前往NHL華盛頓首都隊主場作客，大螢幕介紹這群新科國聯冠軍的到訪時，播起下半季風行國民主場的兒歌「Baby Shark」，現場球迷也以鯊魚舞歡迎他們的到來。

國民在國聯冠軍賽四戰橫掃紅雀，距離下周三世界大賽開打，整整休息七天，國民先讓球員放了兩天假，總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）說：「這批球員不可思議地拚戰至今，我認為他們需要休息，聽聽身體的聲音。」國民接下來兩天的課表為分組對戰和模擬投打對決，下周二飛往客場，不論晉級球隊為洋基或太空人，國民都沒有主場優勢。

國民18日練球結束後，球員出現在首都隊主場包廂，現場大螢幕打出「2019年國聯冠軍」字樣，歡迎他們的到來；王牌投手薛則（Max Scherzer）為此戰擔任開球嘉賓， 外野手伊頓（Adam Eaton）則在休息室內，為球員公布先發名單。

有趣的是，現場還播起「Baby Shark」兒歌，球迷跟著音樂做起鯊魚張嘴的動作，把國民主場的歡樂氣氛，也一起帶到首都隊場內。

國民的這趟驚奇之旅，「Baby Shark」被譽為幕後功臣，全因替補外野手帕拉（Gerardo Parra）選用這首歌作為出場音樂後，國民戰績由黑翻紅，儘管出賽機會不多，但每次上場代打都讓球場陷入一片歡樂，全場跟著音樂跳起鯊魚舞，也有越來越多球迷穿著鯊魚裝進場。

國民世界大賽馬丁尼茲
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