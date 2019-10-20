MLB／再見轟終結賽事 亞土維奪美聯冠軍MVP

2019-10-20 14:14 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／即時報導



擊出再見轟的亞土維，理所當然獲選美聯冠軍賽MVP。 美聯社 分享 facebook

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亞土維（Jose Altuve）在九局下兩出局後的再見兩分砲，幫助太空人擺脫洋基的纏鬥，在第六戰以6：4獲勝，取得4勝2敗的戰績晉級世界大賽，亞土維也獲選美聯冠軍賽MVP。

洋基在九局上靠著勒梅休（DJ LeMahieu）的追平兩分砲，一度讓比賽回到原點，九局下洋基派出終結者查普曼（Aroldis Chapman），卻在兩出局後投出保送，再被亞土維敲出再見一擊。

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亞土維表示：「我只想選到一顆好球攻擊，查普曼是我面對過最棒的終結者之一，他的球很猛，我想要跟上球速，所以只選擇自己能掌握的，沒想到事情就這麼發生了。」

亞土維在繞壘時不忘感謝上帝，讓自己在2017年後又有了一次打世界大賽的機會，「我也感謝球場裡的每一個人，你們是我們打球的最大動力，還有我的隊友也是比賽的MVP。」

亞土維強調，能夠拿下比賽不是自己一個人的功勞，古瑞爾（Yuli Gurriel）在首局的三分砲一度幫助太空人領先，左外野手布蘭特利（Michael Brantley）在七局上的美技撲接製造雙殺，還有前一棒史布林格（George Springer）選到保送才讓查普曼感到壓力。

亞土維在美聯冠軍賽打擊率3成48，敲出一支二壘安打、兩發全壘打，總教練辛區（AJ Hinch）表示：「季後賽版本的他與眾不同，他讓自己的生涯如巨星閃耀，而且依舊謙遜、依舊渴望勝利，並且激勵著隊友，我很幸運能當他的總教練。」