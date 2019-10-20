MLB／亞土維再見兩分砲 太空人進軍世界大賽

2019-10-20 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／即時報導



太空人靠亞土維再見轟淘汰洋基，全隊在本壘本慶賀。 美聯社 分享 facebook

面對九局上被洋基兩分砲追平，九局下亞土維（Jose Altuve）在兩出局後也敲出兩分砲，幫太空人隊以6：4向洋基說再見，在美聯冠軍賽第六戰取得關鍵第四勝，繼2017年奪冠後，再度闖入世界大賽，也是隊史第三次，將與陣中有四張王牌的國民隊進行強投對決。

昨天聽牌戰沒拿下，太空人今天在首局就取得領先，一局下一二壘有人、兩出局後，古瑞爾（Yuli Gurriel）面對第一球就大棒一揮，把球送到左外野觀眾席中，帶給太空人3：0領先。

古瑞爾今天賽前在美聯冠軍賽20打數僅1安打，今天在得點圈有人時敲出關鍵全壘打，讓太空人的打線稍見回溫跡象，美聯冠軍賽前五戰，太空人得點圈40次打擊機會僅敲出4支安打，打擊率1成。

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洋基隊靠著桑契斯（Gary Sanchez）在二局上的一壘安打、烏謝拉（Gio Urshela）四局上的陽春砲，將比數追近到一分差，不過太空人在六局下一三壘有人時，布萊格曼（Alex Bregman）的滾地推進再添一分，來到4：2領先。

太空人美技守備省下不少分數，六局上在一二壘有人時，右外野手瑞迪克（Josh Reddick）撲接沒收一支可能的安打，七局上換左外野手布蘭特利（Michael Brantley）撲接，還傳往一壘刺殺回壘不及的賈吉（Aaron Judge），成功製造雙殺。

不過洋基隊在九局上仍突破封鎖，勒梅休（DJ LeMahieu）在一壘有人時敲出深遠飛球，移防右外野的史布林格（George Springer）在全壘打牆前奮力一跳，球剛好越過手套，形成追平兩分砲。

太空人隊沒打算繼續加班，面對洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman），史布林格在兩出局後選到保送，下一棒亞土維敲出左外野的大號再見兩分砲，成功拿下美聯冠軍賽。

亞土維敲出再見2分砲，幫太空人隊以6：4向洋基說再見，在美聯冠軍賽第六戰取得關鍵第四勝，繼2017年奪冠後，再度闖入世界大賽。 美聯社 分享 facebook

太空人經過六場大戰才挺進世界大賽，好消息是柯爾（Gerrit Cole）還沒用到，韋蘭德（Justin Verlander）、葛蘭基（Zack Greinke）也能在正常休息天數後登板。