MLB／國民隊平均31.1歲 不怕被嫌「老」

2019-10-20 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／即時報導



平均31.1歲的國民隊是大聯盟最老的一隊，卻是今年最早晉級世界大賽的球隊。 美聯社 分享 facebook

平均31.1歲的國民隊是大聯盟最老的一隊，卻是今年最早晉級世界大賽的球隊，剛滿36歲不久的鈴木清說：「你可以說我們老，沒關係，我們不介意，我們還是覺得自己可以提供貢獻，打出高水準競技，這才是重要的。」

鈴木清還不是陣中最年長的球員，42歲的羅尼（Fernando Rodney）是大聯盟現役最年長球員，也是目前唯一出生在1970年代的球員，辛默曼（Ryan Zimmerman）、薛則（Max Scherzer）、桑契斯（Anibal Sanchez）都是35歲，拿下國聯冠軍賽MVP的坎崔克（Howie Kendrick）36歲。

薛則表示，「我們知道自己是聯盟最老的球隊，大家都說這是缺點，但我們試著翻轉印象，讓它變成優點，因為我們知道自己還能打出好球，還能上場競爭，大家都是，包括這些老傢伙。」

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薛則在季後賽出賽四場、三場先發，拿下2勝0敗，防禦率1.80的成績，當然有資格說這番話；桑契斯（Anibal Sanchez）對紅雀投出7.2局無安打比賽，季後賽兩場先發1勝0敗、防禦率僅0.71；羅尼季後賽三場後援還未失分，辛默曼則在分區系列賽第四戰敲出關鍵三分砲。

鈴木清表示，「棒球趨勢是越來越年輕化，這不是壞事，有不少令人期待的年輕新秀。」不過他認為老將常常因為年紀被低估，辛默曼也同意，「打超過十年的傢伙還是有價值，我想老將跟新秀是可以並存的。」