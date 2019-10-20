MLB／國民不會出奇兵 前四戰先發投手有安排

2019-10-20 10:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／即時報導



距離世界大賽開打還早，早早晉級的國民隊不急著公布先發輪值，不過總管瑞佐（Mike Rizzo）表明不會出奇兵，沒有意外的話，順序將是薛則（Max Scherzer）、史特拉斯堡（Stephen Strasburg）、柯賓（Patrick Corbin）以及桑契斯（Anibal Sanchez）。

雖然這個周末瑞佐才會跟總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）討論先發安排，不過瑞佐說：「我不認為投手安排會出乎大家的預期。」

瑞佐也在廣播節目中暗示，薛則將扛起世界大賽第一戰，接下來是史特拉斯堡、柯賓以及桑契斯，這樣的安排，讓柯賓可以在前兩戰有需要時中繼登板。

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馬丁尼茲面對記者詢問也說：「你們應該猜得出來，都跟了球隊一整年，別鬧了。」不過最終仍要看美聯冠軍由誰出線才能定案，馬丁尼茲認為先發投手投到現在負擔很重，重點不在誰扛首戰，而要想到第四戰以後的安排，「要確定我們能夠打滿七場。」

國民隊在外卡戰就是由薛則先發，而史特拉斯堡也中繼登板，導致分區系列賽由柯賓擔任首戰先發，而桑契斯則是國聯冠軍賽打頭陣，但六天的休息足夠讓他們重新調整輪值。

「他們可以先休息一下。」瑞佐表示，「我認為對先發投手來說，多幾天休息不困難，因為他們在先發中間休息時也是這麼調整，但對打線還有牛棚來說，要保持專注、節奏才比較難。」