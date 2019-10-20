MLB／休六天才打世界大賽 國民享受假期

2019-10-20 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／即時報導



在國聯冠軍賽四連勝橫掃的國民隊以逸待勞，充分享受六天的休息時間。 美聯社 分享 facebook

世界大賽將在台灣時間23日開打，在國聯冠軍賽四連勝橫掃的國民隊以逸待勞，充分享受六天的休息時間，從總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）在晉級隔天的行程就看得出來。

國民隊在16日擊敗紅雀隊後，馬丁尼茲一路睡到隔天下午下午三時，起床吃個晚餐，躺回床上繼續補眠，全隊先放假兩天，好從隊史首次打進世界大賽的喜悅中慢慢甦醒。

馬丁尼茲表示，「這些球員表現不可思議，我想他們需要休息，有些人真的需要放假。」19日開工時，國民隊氣氛像回到春訓階段，跑壘、投球、打擊練習，都是輕量訓練，唯一不同是在晚上八時訓練，配合世界大賽時間。

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歷史紀錄不站在國民隊這邊，自2012年起，休息天數較多的球隊，僅1隊拿下世界大賽冠軍、6隊爭冠失利，而1969年季後賽採用分區制開始，在世界大賽前休息六天以上的六支球隊，封王機率則剛好一半。

不過對先發投手還要兼任牛棚的國民隊來說，休息天數十分重要，投手杜利托（Sean Doolittle）說：「打到季後賽這麼後面，我不知道的是，原來這麼耗費心，能夠無所事事、慢慢恢復，感覺很好。」

坐看美聯洋基與太空人纏鬥，對國民隊也是好事，總經理瑞佐（Mike Rizzo）說：「隨著時間靠近，我們越來越緊張，不過我們會準備好，休息對我們是好事，我們有些老將，休息對他們是好的。」