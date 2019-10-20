MLB／投完最後一局又先發 皮卡克史上第四人

2019-10-20 08:21 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／即時報導



美聯冠軍賽戰局延燒到第六戰，洋基與太空人不約而同推出牛棚車輪戰，也讓皮卡克（Brad Peacock）締造難得歷史，成為史上第四位在季後賽投完最後一局，隔天立刻擔任先發的投手，上一位是1924年世界大賽華盛頓參議員隊的馬伯里（Firpo Marberry）。

太空人昨天以1：4輸給洋基，韋蘭德（Justin Verlander）先發七局失四分吞敗，最後一局交給皮卡克，一局未被敲安、無失分，而今天回到太空人主場，皮卡克又扛起先發任務，無論投幾局都是歷史。

總教練辛區（AJ Hinch）表示，「皮卡克在季後賽投過救援，也曾在世界大賽關門，他為我們投過不少比賽，他的球路非常棒，我認為他現在感覺也很好。」

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皮卡克也成為季後賽史上第七位「中0日」擔任先發的投手，而且是唯一一次在世界大賽以外這麼做，其他六位投手都面臨三勝三敗的關鍵局面。

拿右投對上洋基前三棒右打勒梅休（DJ LeMahieu）、賈吉（Aaron Judge）、托瑞斯（Gleyber Torres）十分合理，不過辛區說：「這是牛棚日，決定讓皮卡克先發時，我不知道洋基隊的打線，不過他們三個應該會是前三棒。」

皮卡克未在美聯分區系列賽名單中，上一次出賽已是9月30日的例行賽，昨天在最後一局上場不無測試意味，辛區雖然認為皮卡克心態十分穩定，「這個場合對他來說不會太盛大，我認為他不會情緒化。」不過也不希望皮卡克在季後賽首次出賽，是在休息多天後先發。