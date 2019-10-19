MLB／美聯冠軍G6先發不公布 兩隊準備牛棚對決

2019-10-19 16:05 聯合新聞網 綜合報導



美聯冠軍第六戰兩隊均不公布先發投手，準備採取投手車輪戰。圖為太空人韋蘭德賽前在牛棚練球。 歐新社 分享 facebook

2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況

洋基昨日在美聯冠軍賽被太空人逼至3:1落後，今日背水一戰成功扳回一城，戰線也將延長至第6戰，但兩隊均不公布先發投手是誰，根據美媒消息指出，第6戰將會是牛棚的角力戰，意即均會採取假先發策略。

今日賽後，洋基、太空人雙方教頭皆表明下一場賽事將會以牛棚戰力迎戰。根據洋基總教練布恩（Aaron Boone）說法，球隊很可能傾全牛棚之力逼出搶七，並讓王牌塞佛里諾（Luis Severino）在第7戰掛帥；至於太空人則是不希望太早梭哈，若不幸無法在第6戰拿下系列賽，至少關鍵第7戰還能派出柯爾（Gerrit Cole）壓陣。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

為了讓明天的牛棚殊死戰能保有足夠戰力，雙方想方設法讓關鍵的後援投手能夠出賽。譬如太空人本場除韋蘭德（Justin Verlander）先發7局外，僅讓皮考克（Brad Peacock）登板1局；洋基的手頭可能就稍微緊些，此役布里頓（Zack Britton）、查普曼（Aroldis Chapman）分別投了1.2局跟1局。