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MLB／就是不怕暗號被偷 太空人捕手塗指甲油

2019-10-19 15:52聯合新聞網 綜合報導

太空人捕手奇利諾斯在G4時，手指有明顯指甲油。 美聯社
太空人捕手奇利諾斯在G4時，手指有明顯指甲油。 美聯社
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美聯冠軍系列賽，洋基質疑太空人偷暗號，引發兩隊口水攻防，不過，太空人似乎不怕暗號被偷？

捕手對投手打暗號對球迷來說肯定不是新鮮事，不過，太空人捕手奇利諾斯（Robinson Chirinos）卻讓打暗號這件事變得相當新鮮。在昨日美聯冠軍賽第4戰，奇利諾斯在接獲投出的球時，被捕捉到在指甲上圖了橘色的指甲油。其實，今天他蹲捕時也是如此做，成了他一大招牌，但這麼做可不是為了愛美。

根據報導，奇利諾斯替指甲上色，是為了讓投手能更清楚看見自己打出的暗號，而這也不是他第一次這麼做。還身為遊騎兵一員時，奇利諾斯就曾塗上粉色指甲油。

有趣的是，不只奇利諾斯會「裝飾」自己的手指，大聯盟的捕手也確實會設法讓暗號更明顯，不過相比奇利諾斯塗上指甲油的作法，多半選擇纏上有色膠帶。

奇利諾斯今天G5蹲捕，一樣右手有指甲油。 歐新社
奇利諾斯今天G5蹲捕，一樣右手有指甲油。 歐新社
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太空人
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