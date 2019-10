MLB／就是不怕暗號被偷 太空人捕手塗指甲油

太空人捕手奇利諾斯在G4時,手指有明顯指甲油。 美聯社 分享 facebook

美聯冠軍系列賽,洋基質疑太空人偷暗號,引發兩隊口水攻防,不過,太空人似乎不怕暗號被偷?

捕手對投手打暗號對球迷來說肯定不是新鮮事,不過,太空人捕手奇利諾斯(Robinson Chirinos)卻讓打暗號這件事變得相當新鮮。在昨日美聯冠軍賽第4戰,奇利諾斯在接獲投出的球時,被捕捉到在指甲上圖了橘色的指甲油。其實,今天他蹲捕時也是如此做,成了他一大招牌,但這麼做可不是為了愛美。

根據報導,奇利諾斯替指甲上色,是為了讓投手能更清楚看見自己打出的暗號,而這也不是他第一次這麼做。還身為遊騎兵一員時,奇利諾斯就曾塗上粉色指甲油。

