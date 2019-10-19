MLB／就是不怕暗號被偷 太空人捕手塗指甲油

2019-10-19 15:52 聯合新聞網 綜合報導



太空人捕手奇利諾斯在G4時，手指有明顯指甲油。 美聯社 分享 facebook

美聯冠軍系列賽，洋基質疑太空人偷暗號，引發兩隊口水攻防，不過，太空人似乎不怕暗號被偷？

捕手對投手打暗號對球迷來說肯定不是新鮮事，不過，太空人捕手奇利諾斯（Robinson Chirinos）卻讓打暗號這件事變得相當新鮮。在昨日美聯冠軍賽第4戰，奇利諾斯在接獲投出的球時，被捕捉到在指甲上圖了橘色的指甲油。其實，今天他蹲捕時也是如此做，成了他一大招牌，但這麼做可不是為了愛美。

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根據報導，奇利諾斯替指甲上色，是為了讓投手能更清楚看見自己打出的暗號，而這也不是他第一次這麼做。還身為遊騎兵一員時，奇利諾斯就曾塗上粉色指甲油。

@blummer27 Does the catcher wear nail polish so the pitcher can see the hand signals. The Texas catcher Chirinos appears to have on polish. pic.twitter.com/cfxarCcsIo — Peggy Harrell (@PeggyHa06618503) July 5, 2018

有趣的是，不只奇利諾斯會「裝飾」自己的手指，大聯盟的捕手也確實會設法讓暗號更明顯，不過相比奇利諾斯塗上指甲油的作法，多半選擇纏上有色膠帶。