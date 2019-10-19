MLB／112球燃燒六局 派克斯頓：我沒事
洋基先發投手派克斯頓（James Paxton）拒絕被換下場，用112球投滿六局，幫助球隊省下牛棚戰力，換來第五戰以4：1擊敗太空人的關鍵勝利，面對被淘汰危機仍將比賽逼進第六戰，用行動告訴對手「我還沒打算回家」。
美聯冠軍賽第五戰，六局上在一出局後投出保送，派克斯頓的用球數已來到107球，總教練布恩（Aaron Boone）走上投手丘溝通，派克斯頓說：「我沒事，把球給我，繼續。」結果他再抓兩個出局數，幫球隊省下牛棚戰力。
Most pitches by a Yankee this year. James Paxton was amazing tonight pic.twitter.com/Tr3FtP1m0K— Eric Hubbs (@BarstoolHubbs) October 19, 2019
派克斯頓投六局失一分、送出九次三振的成績，幫助洋基隊在主場守住重要一勝，派克斯頓表示：「我很想讓對手每一球都揮棒落空，我知道不可能辦得到，但我的目標如此，這是我投出每一球想法。」
洋基靠著勒梅休（DJ LeMahieu）在一局下的陽春砲將比分追平，勒梅休表示，當下只想上壘幫助球隊，能夠追平比數很重要，昨天對球隊來說不好受，但今天大家能夠放鬆下來，直到看到希克斯（Aaron Hicks）在同一局敲出超前的三分砲。
洋基成功將美聯冠軍賽戰局逼到明天的第六戰，不過先發人選暫時懸空，總教練布恩（Aaron Boone）表示：「我們會在飛機上好好想想。」確定的是，洋基第六戰將採牛棚車輪戰，第七戰交由塞佛里諾（Luis Severino）先發。
無獨有偶，太空人教頭辛區（AJ Hinch）也打算以牛棚車輪戰迎接第六戰，要把強投柯爾（Gerrit Cole ）保留到第七戰，「我們會在返家的飛機上討論，我不想在第六戰推上柯爾。」
機率仍站在太空人這邊，在季後賽七戰四勝制中，取得3勝2敗的球隊有70%的機率能夠拿下系列賽，而以目前主場232制度來說，3勝2敗後回到主場的球隊，拿下系列賽的機率是76%。
留言