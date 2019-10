MLB／112球燃燒六局 派克斯頓：我沒事

教練上場與派克斯頓(中)進行討論。 路透 分享 facebook 洋基先發投手派克斯頓(James Paxton)拒絕被換下場,用112球投滿六局,幫助球隊省下牛棚戰力,換來第五戰以4:1擊敗太空人的關鍵勝利,面對被淘汰危機仍將比賽逼進第六戰,用行動告訴對手「我還沒打算回家」。

美聯冠軍賽第五戰,六局上在一出局後投出保送,派克斯頓的用球數已來到107球,總教練布恩(Aaron Boone)走上投手丘溝通,派克斯頓說:「我沒事,把球給我,繼續。」結果他再抓兩個出局數,幫球隊省下牛棚戰力。

Most pitches by a Yankee this year. James Paxton was amazing tonight pic.twitter.com/Tr3FtP1m0K