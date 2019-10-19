MLB／洋基兩轟勝太空人續命 韋蘭德9K仍吞敗

2019-10-19 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／即時報導



希克斯(中)擊出三分砲。 路透 分享 facebook

美聯冠軍賽第五戰比分在第一局就確定，洋基隊靠著一局下的兩發全壘打，以4：1轟倒太空人，面對被淘汰危機保住主場重要一勝，帶著2勝3敗的戰績，接下來兩戰要回到太空人主場，力搏晉級世界大賽的一絲希望。

史布林格（George Springer）在一局上為太空人隊跑回第一分，作為首名打者率先敲出安打，並靠著對手捕逸上二壘、滾地球推進上三壘，接下來一次暴投回到本壘，率先得分。

洋基追平速度更快，一局下勒梅休（DJ LeMahieu）第一個上場打擊就敲出陽春砲，成為隊史第五位在季後賽敲出首局首打席全壘打的球員，上一位已是2009年的基特（Derek Jeter）。

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洋基在一局下的攻勢還沒結束，賈吉（Aaron Judge）、托瑞斯（Gleyber Torres）連續兩安，一出局後希克斯（Aaron Hicks）一支擊中右外野標竿的三分砲拉開比數。

洋基先發投手派克斯頓。 路透 分享 facebook

面對背水一戰，先發投手派克斯頓（James Paxton）毫無保留，112球力投六局，被敲四安，送出九次三振、一次四壞，不僅拿下勝投，還成為隊史第二位在同一年季後賽投出兩場至少8K的左投手，另一人是1998年的威爾斯（David Wells）。

太空人先發投手韋蘭德（Justin Verlander）雖然二局後未再失分，總計送出九次三振，不過七局失四分的成績，仍讓他吞下生涯在季後賽面對洋基八場先發的首敗。