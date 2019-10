MLB／洋基球迷又失控 嘲笑葛蘭基社交焦慮

葛蘭基受到不少洋基迷嘲諷。 美聯社 分享 facebook

洋基隊球迷又失序了。昨天在美聯冠軍賽第四戰賽前,太空人隊先發投手葛蘭基(Zack Greinke)正在牛棚熱身,站在看台的洋基球迷開始朝著他大吼,除了喊叫著他的本名唐諾德(Donald),還拿他的社交焦慮症開玩笑,並問候他的母親。

這樣吵鬧的景象自然引起牛棚以及看台員警的注意,最後將一名男性球迷趕出球場,葛蘭基用4.1局失一分的表現,幫助太空人以8:3獲勝,拿下關鍵的第三勝,不過賽後受訪時,葛蘭基僅低調的說:「我沒聽到什麼事。」

這不是洋基球迷今年第一次在季後賽失控,他們也對太空人外野手瑞迪克(Josh Reddick)投擲物品,包括水瓶以及紀念球等可能擊傷球員的物品,洋基球團在第四戰開賽前必須特別廣播,提醒球迷勿朝場內丟東西。

對於洋基球迷,瑞迪克表示:「我不知道『低級』是不是正確的形容詞,不過他們確實忙著做這些事,我認為在他們主場連贏三場就足以回應他們。」

除了太空人飽受其害,雙城隊投手布納克(Randy Dobnak)先發時也被洋基球迷嘲笑小聯盟時期的打工行為,大喊「Uber」。

