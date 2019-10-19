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MLB／洋基球迷又失控 嘲笑葛蘭基社交焦慮

2019-10-19 08:53聯合報 記者蘇志畬／即時報導

葛蘭基受到不少洋基迷嘲諷。 美聯社
葛蘭基受到不少洋基迷嘲諷。 美聯社
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2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況

洋基隊球迷又失序了。昨天在美聯冠軍賽第四戰賽前，太空人隊先發投手葛蘭基（Zack Greinke）正在牛棚熱身，站在看台的洋基球迷開始朝著他大吼，除了喊叫著他的本名唐諾德（Donald），還拿他的社交焦慮症開玩笑，並問候他的母親。

這樣吵鬧的景象自然引起牛棚以及看台員警的注意，最後將一名男性球迷趕出球場，葛蘭基用4.1局失一分的表現，幫助太空人以8：3獲勝，拿下關鍵的第三勝，不過賽後受訪時，葛蘭基僅低調的說：「我沒聽到什麼事。」

這不是洋基球迷今年第一次在季後賽失控，他們也對太空人外野手瑞迪克（Josh Reddick）投擲物品，包括水瓶以及紀念球等可能擊傷球員的物品，洋基球團在第四戰開賽前必須特別廣播，提醒球迷勿朝場內丟東西。

對於洋基球迷，瑞迪克表示：「我不知道『低級』是不是正確的形容詞，不過他們確實忙著做這些事，我認為在他們主場連贏三場就足以回應他們。」

除了太空人飽受其害，雙城隊投手布納克（Randy Dobnak）先發時也被洋基球迷嘲笑小聯盟時期的打工行為，大喊「Uber」。

洋基牛棚
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