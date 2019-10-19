MLB／告白沙胖 吉拉迪：很榮幸當你的教頭9年

2019-10-19 08:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



吉拉迪(右)與沙巴西亞。 資料照(美聯社) 分享 facebook 沙巴西亞（CC Sabathia）的19年大聯盟生涯畫下句點，因為肩傷沒能跟著洋基走到最後，在今天確定移出登錄名單；洋基前教頭吉拉迪（Joe Girardi）昨天擔任美聯冠軍賽第四戰球評，看到沙胖走下場的身影，已有預感他投完生涯最後一球，真情告白：「能當你的教頭九年，這是我的榮幸，我愛你。」

洋基昨天以3：8不敵太空人，沙胖在第八局後援登板，面對狄亞茲（Aledmys Diaz）的打席雖以飛球拿下出局數，但也是這記92哩的直球，讓沙胖知道生涯結束了。

沙胖因肩傷退場，吉拉迪難掩激動情緒，在比賽結束後透過鏡頭向沙胖喊話，「這不是我所希望的結束方式，CC，你是名人堂投手，是我所遇過最強悍的人之一，為了能站上投手丘，日復一日做好自己的工作。」

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「你是位好老公、好父親，也可能是我見過最棒的隊友，因為你總有能力激勵休息室裡的所有25名球員，有時甚至是50人。」吉拉迪繼續讚道，「當我們需要勝利時，你就是那個我希望能站在投手丘上的人，能作為你的教頭九年，這是我的榮幸，我愛你。」

洋基重砲賈吉（Aaron Judge）談到這位老大哥，同樣對他的鬥志印象最深，「他總是在場上付出全部，永遠沒人能說他沒盡力，每一次當他上場，你必須搶走他的球、脫了他的球衣，才能讓他下場，他在場上就是名鬥士。」