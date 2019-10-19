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MLB／提前回歸打線 史丹頓：這是必勝比賽

2019-10-19 08:22聯合報 記者蘇志畬／即時報導

看到洋基隊在美聯冠軍賽輸掉第四戰，面臨1勝3敗的背水一戰，史丹頓（ Giancarlo Stanton）走向總教練布恩（Aaron Boone）的辦公室，說出兩個字：「上吧。」

洋基隊今天賽前宣布將史丹頓排進先發打線，擔任第四棒、指定打擊，希望將比賽逼到太空人隊主場，「這很重要，我想要貢獻。」史丹頓表示：「我不是來觀光的，這幾天真的很挫折，如果我能上場貢獻，那就是我們需要的，而且現在就需要。」

史丹頓在首戰第二局傷到股四頭肌就此休兵，第四戰賽前進行跑壘測試，布恩認為恢復程度大約60%，不過史丹頓說：「才沒有恢復幾成這回事，我們沒時間了，這是一場必勝的比賽，我是來製造影響力的。」

史丹頓的歸隊，讓英卡納西恩（Edwin Encarnacion）被擠出打線，他在系列賽15打數1安打，是一支二壘安打，布恩表示，雖然也考慮讓英卡納西恩擔任一壘手，不過經過討論後做出這個決定，「這不代表他在之後的比賽不會回到先發。」

布恩選擇讓勒梅休（DJ LeMahieu）先發一壘，烏謝拉（Gio Urshela）守三壘，加強守備，勒梅休在首局先提供火力支援，首打席敲出追平陽春砲。

史丹頓洋基
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