MLB／看國民進世界大賽 哈波：不忌妒、只有祝福

2019-10-19 08:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



哈波（Bryce Harper）離隊首年，國民就完成隊史首闖世界大賽，他不說忌妒，而是獻上祝福，也稱讚前隊友們，「國民是一支好球隊，那是他們可以打到這裡的原因。」

國民今年季初疲軟，卻在下半季演出驚奇，更在季後賽以外卡之姿一路挺進，國聯冠軍賽以4勝0敗橫掃紅雀後，完成隊史1969年創立以來首度進入世界大賽，但這趟驚奇之旅已經沒有自家農場養成、效力七年的哈波身影。

哈波四度征戰季後賽，國民全數止步分區系列賽，沒能帶領老東家完成的夢想，國民卻在他離隊的第一年就圓夢，哈波的名字這幾天不斷躍上話題焦點，還有球迷將他的球衣改造，寫著「哈波正在看電視」。

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The Athletic網站刊出在國民晉級前夕採訪哈波的內容，他透露今年季後賽看了不少國民的比賽，「他們都是和我一起同隊打拚過的隊友，我除了祝福之外，沒有別的，這是真的，我沒有任何不好受的感覺，不管對球隊或對瑞佐（Mike Rizzo，國民總管）都是。」

哈波未接受國民開出的續約條件，在上季結束後以13年3.3億美元合約投奔費城人，也因此錯過了前進世界大賽的機會，哈波說：「國民做了他們的決定，我也做了我的決定，我很高興我現在在費城，這裡也是我想待的地方。」

他強調，自己沒有太多複雜的情緒，「忌妒並不好，對我來說，我已經很感激我能上場，做好我每天該做的事，而不是去想著其他人。」