MLB／生涯以肩傷畫下句點 沙胖：我投到不能投為止了

2019-10-19 07:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



洋基老將沙巴西亞（CC Sabathia）。 美聯社 分享 facebook 洋基在紐約面對背水一戰前夕，39歲老將沙巴西亞（CC Sabathia）先一步確定球員生涯畫下句點，他因肩傷被移出季後賽25人名單，已不可能再登板，今天在記者會上為自己的生涯下了最佳註解，「這樣的傷或許來的正是時候，因為我會投到自己不能投為止。」

以251勝居現役最多勝投手的沙胖，早在季前就宣布這是自己的最後一季，趕在美聯冠軍賽前傷癒歸隊，退居牛棚，為生涯再做最後一搏，卻在第四戰出現沒人樂見的畫面。

沙胖明確點出，自己是在對狄亞茲（Aledmys Diaz）投出的最後一球受傷，「當我投出那球，我的肩膀也跟著不行了。」這記92哩的直球，被擊向中外野形成接殺，成為沙胖生涯的最後一個出局數。

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沙胖在受傷後，仍面對史布林格（George Springer）投2球，外帶練投1球，他當時仍期待自己可以投完這打席，完成1局後援任務，「我希望他能趕快出棒，當我意識到這會是個漫長的打席，看到防護員走了出來，我就知道自己辦不到了。」

洋基今天確定做出名單更換，由海勒（Ben Heller）取代沙胖的位置，沙巴西亞的一代巨投生涯至此畫下句點，今天賽前在妻子的陪伴下出席記者會，談到昨役最令他感傷的部分，並非因為傷勢，他說：「聽到現場球迷為我歡呼的聲音，那或許令我更加感傷。」

沙胖說：「聽著那樣的聲音，我感覺很好，覺得自己在11年前做了正確的決定。」2008年季後成為自由球員，沙胖選擇接受洋基開出的七年1.61億美元合約，投奔紐約，並一路效力至今，生涯251勝裡，在洋基拿下134勝，另在印地安人取得106勝和釀酒人11勝。

戰到不能再戰的那一刻，沙胖說以肩傷為生涯畫下句點，或許再適合不過；詳細傷情為何？他再度展現身為鬥士的那一面，沙胖回答：「等到球隊從休士頓回來後，我再做MRI核磁共振檢查。」