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亞錦賽／「熱機」完成 林子偉、張育成合敲5安

2019-10-18 23:10聯合報 記者葉姵妤／台中即時報導

帶著「大聯盟球員」的光環參與亞錦賽，中華隊內野手張育成林子偉預賽對戰日本隊，打擊沒有發揮，今天在複賽出戰南韓隊，不僅以「二游連線」繳精采守備表現，打擊也有所發揮，兩人合計貢獻5支安打，且都有長打演出。

林子偉在預賽對上日本隊之戰，4打數敲出1支德州安打，中華隊最終以0：2遭完封，他說：「因為大家想搶勝，都比較急一點。」而今天全隊打線共揮出13支安打，攻勢有效串連，他提到：「今天這場大家都放很開，自己的狀況也比第一場好很多。」

林子偉今天單場3安，其中在5局下擔任該局首名打者，揮出一支二壘打，他表示：「當下看到對方守備不知道誰要接，外野手處理有點慢，自己就積極一點跑去二壘。」

林子偉站上二壘後十分興奮，朝中華隊休息室擺動身體，他笑說：「因為自己的長打出來了。」至於對著隊友比出的慶祝動作，他透露只是「自由發揮」，「想到在紅襪隊幾乎都是做這動作。」

在林子偉攻占得點圈後，張育成也補上二壘打把好搭檔送回本壘得分，這次在亞錦賽的首安、首支長打都在此戰出爐，張育成坦言，心情上比較輕鬆一點，他也透露，前幾天有跟林子偉兩個一起做打擊練習，才有今天的表現。

張育成首戰4打數沒有安打，今天賽前的壓力不小，好在打擊回溫，他說：「可能今天這場滿重要的，要自己調整好自己的節奏，不要被壓力影響到。」他也自認打擊狀況已恢復到百分之百，能把球看得很清楚、節奏都掌握得不錯。

中華隊擊敗南韓隊。記者黃仲裕／攝影
中華隊擊敗南韓隊。記者黃仲裕／攝影
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林子偉單場3安猛打賞。記者黃仲裕／攝影
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中華隊擊敗南韓隊。記者黃仲裕／攝影
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林子偉張育成
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