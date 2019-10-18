親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
棒協賽事特報
NBA
籃球
綜合
路跑

《小丑》：這個吃人社會，就是精神疾病製造商

運動筆記【教練！我想跑步！】心智訓練想去跑完我的初馬
健行筆記【新北金山】越級挑戰．未竟竹子山【活動】HAPPY GO 輕健行去抽獎，卡路里簡單燒！
NBA今日十大好球 (10月18日)賽事精華- 獨行俠 vs. 快艇 (10月18日)

MLB／洋基表現判若兩隊 美媒批：像103敗爛隊

2019-10-18 17:39聯合新聞網 綜合報導

洋基表現判若兩隊，美媒批：像103敗的爛隊。 路透
洋基表現判若兩隊，美媒批：像103敗的爛隊。 路透
分享
美聯冠軍賽第4戰，洋基仍無法挽回頹勢，被太空人搶先聽牌，這群紐約客的狀況與對戰雙城時簡直判若兩隊，《ESPN》作家帕桑（Jeff Passan）特地撰文，先是以「洋基在最糟糕的時間打出最糟糕的表現」下標洋基近況，甚至還覺得目前的洋基看起來不像賽季贏了103場，反倒像是輸了103的爛隊。

第4戰的洋基，不只打線沒有完全開機，帕桑也點出諸如一壘手勒梅休（DJ LeMahieu）、二壘手托瑞斯（ Gleyber Torres）守備的失誤也是導致輸球的致命傷，另外讓洋基精神上有些分崩離析的原因之一，可能跟球隊老大哥沙巴西亞（CC Sabathia）再度受傷退場有關。

巴西亞本場在第8局被拉上火線，替歐塔維諾（Adam Ottavino）擦屁股。世事就是這麼難預料，沙巴西亞才投到第20球就傷到肩膀，對洋基來說可謂雪上加霜。

退無可退的洋基，勢必要第5戰扳回一城，不過面對壓陣的韋蘭德（Justin Verlander）想必有一定難度。此外，洋基季後賽歷史上對戰太空人的紀錄，似乎也都暗示洋基要上演驚天大逆轉需要一點奇蹟。2017年洋基對上太空人，先是取得3:2領先，之後卻將晉級資格拱手讓人；2015年外卡也是被太空人淘汰，若今年也被掃地出局，太空人可謂貨真價實的洋基剋星。

太空人西亞巴西紐約
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

MLB／洋基快掰了 太空人靠兩發三分砲取得聽牌

2019-10-18 12:34

MLB／諷葛蘭基還問候家人 洋基迷失控遭逐出場

2019-10-18 16:51

守備穩健、打擊具天賦 張育成挑戰明年二壘先發

2019-10-18 07:00

MLB／沙胖肩傷待觀察 洋基證實可能替換球員

2019-10-18 13:34

MLB／史丹頓傷勢復原6成 最快本周末歸隊

2019-10-18 09:01

MLB／洋基控偷暗號 太空人教頭：爆料就別匿名

2019-10-18 07:51

MLB／葛蘭基投好投壞 太空人球迷表情反應超誇張

2019-10-18 16:47

MLB／史布林格開轟致勝 性感嬌妻成意外亮點

2019-10-18 15:30

MLB／麥登確定掌天使兵符 當大谷翔平教頭

2019-10-17 08:53

MLB／外界喊換人 布恩仍力挺桑契斯與歐塔維諾

2019-10-17 08:13

MLB／G4因雨延賽 洋基閃不掉太空人三巨投

2019-10-17 07:47

MLB／太空人偷暗號？田中將大：早就聽說了

2019-10-17 07:46

國民季後賽讓人不可思議 柯爾10月讓打者超沒力

2019-10-17 07:00

MLB／首次打進世界大賽 國民休6天等對手

2019-10-17 00:14

季後賽風向大轉變 先發投手重獲最佳男主角

2019-10-14 07:00

國民三張王牌太強悍 不死鳥傳奇恐將止步

2019-10-11 07:00

洋基牛棚五虎將太猛 對手難破鐵牛陣

2019-10-10 07:00

壞傢伙們如夢魘一般 雙城跨不過的洋基坎

2019-10-09 07:00

克蕭、簡森台柱威力不再 道奇爭冠有隱憂

2019-10-07 07:00

洋基對決雙城佔優勢 牛棚是最大關鍵

2019-10-04 07:00

轉戰牛棚充滿挫折 陳偉殷熬過艱辛的一季

2019-10-03 07:00

勇士vs.紅雀棋逢敵手 季後首輪最有戲的對戰

2019-10-03 07:00

小熊打不進季後賽太扯 總教練麥登走人剛好

2019-10-02 07:00

小資球隊外卡大對決 光芒要靠新魔球對抗運動家

2019-09-30 07:00

大聯盟MVP爭霸戰 楚奧特和葉力奇應獲獎

2019-09-27 07:00

勇士分區二連霸 史尼克也該連莊最佳教練

2019-09-26 07:00

全壘打霸主之爭 洋基後勢凌駕雙城

2019-09-25 07:00

大谷、楚奧特、厄普頓都停機 天使又是悲情一年

2019-09-23 07:00

全壘打中產階級大暴走 30轟打者數量創紀錄

2019-09-20 07:00

家有四老如有四寶 雙城奇謀大翻身！

2019-09-19 07:00

陳偉殷九月出賽數驟降 張育成攻守都漸入佳境

2019-09-19 07:00

回收桶陣容打進季後賽 運動家再現魔球傳奇？

2019-09-19 07:00

紅襪提前炒掉總管 糟蹋人才且放棄太早

2019-09-18 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

NBA／中國要求開除火箭隊總管 總裁悍然拒絕

2019-10-18 06:01

丹麥羽賽／球后逆轉勝 戴資穎站上8強

2019-10-17 22:05

中職／桃猿5轟20:3屠兄弟 首次3連霸林立FMVP

2019-10-17 22:40

MLB／洋基快掰了 太空人靠兩發三分砲取得聽牌

2019-10-18 12:34

中職／伯納賽後向媒體說再見 明年不留兄弟？

2019-10-18 09:00

勇士無柯瑞立刻變爛隊 但慘敗中也有點驚喜

2019-10-18 07:00

中職／彭政閔最終一戰 黯然看兄弟大敗桃猿連霸

2019-10-17 22:44

MLB／洋基控偷暗號 太空人教頭：爆料就別匿名

2019-10-18 07:51

NBA／湖人執行球隊選項 庫茲瑪：我有錢了

2019-10-18 15:49

NBA／再談莫雷事件 席佛重申捍衛言論自由

2019-10-18 09:12

中職／彭政閔改拿教練棒 感覺真的退休了

2019-10-17 23:42

NBA／比爾確定續約 2年7200萬美元續留巫師

2019-10-18 07:52

NBA／球隊總管大多看好快艇奪冠 字母哥連莊MVP

2019-10-18 12:23

NBA／雷納德重返加拿大獲歡呼 獨行俠雙星潑冷水

2019-10-18 16:08

2019亞錦賽成棒 複、決賽賽程與最新比分

2019-10-18 16:15

NBA／狀元威廉森右膝痠痛 鵜鶘球團謹慎看待

2019-10-18 15:40

NBA／與公牛簽約隨即宣布退休 丹恩結束15年職業生涯

2019-10-18 10:10

中職／再獲敗隊最佳球員 張志豪心情沮喪

2019-10-18 00:01

守備穩健、打擊具天賦 張育成挑戰明年二壘先發

2019-10-18 07:00

首輪13順位傳說 熱火赫洛是下個頂尖射手

2019-10-18 07:00

MLB／洋基表現判若兩隊 美媒批：像103敗爛隊

2019-10-18 17:39

NBA／戴維斯主場首秀 詹皇：他能改變比賽

2019-10-18 00:24

NBA／面臨新挑戰從未失信心 柯瑞：奪冠目標仍未變

2019-10-18 10:54

中職／季賽4轟未有滿貫砲 劉時豪這兩轟驚人

2019-10-17 19:34

中職／6年5冠 桃猿傳奇3連霸謝幕

2019-10-18 00:05

中職／向恰恰告別 網友發現總冠軍賽藏數字秘密

2019-10-18 10:49

中職／猿隊完成3連霸 洪總：沒想到那麼順利

2019-10-18 00:21

丹麥羽賽／四組台將晉8強 戴資穎今晚11時對大堀彩

2019-10-18 11:56

MLB／沙胖肩傷待觀察 洋基證實可能替換球員

2019-10-18 13:34

MLB／史布林格開轟致勝 性感嬌妻成意外亮點

2019-10-18 15:30

網球／約帥母談星媽人生 坦言兒子不如費納受歡迎

2019-10-17 19:12

MLB／諷葛蘭基還問候家人 洋基迷失控遭逐出場

2019-10-18 16:51

丹麥羽賽／收對戰3連勝 周天成闖8強

2019-10-17 19:19

NBA／看不到推特、滿街監視器 湖人中國行不太好過

2019-10-18 12:51

亞錦賽／陳仕朋先發抗韓 排出大聯盟級二遊防線

2019-10-18 18:06

中職／打擊率破5成+3轟 林立奪總冠軍賽MVP

2019-10-17 23:39

中職／王躍霖扮桃猿封王牛棚關鍵 獲選勝隊優秀球員

2019-10-18 03:21

中職／爭冠失利 彭政閔發文：有遺憾才是最美的

2019-10-18 15:47

NBA／字母哥全能表現獵狼 率公鹿熱身賽5戰全勝

2019-10-18 11:31

MLB／史丹頓傷勢復原6成 最快本周末歸隊

2019-10-18 09:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top