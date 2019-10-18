MLB／洋基表現判若兩隊 美媒批：像103敗爛隊

2019-10-18 17:39 聯合新聞網 綜合報導



洋基表現判若兩隊，美媒批：像103敗的爛隊。 路透 分享 facebook 美聯冠軍賽第4戰，洋基仍無法挽回頹勢，被太空人搶先聽牌，這群紐約客的狀況與對戰雙城時簡直判若兩隊，《ESPN》作家帕桑（Jeff Passan）特地撰文，先是以「洋基在最糟糕的時間打出最糟糕的表現」下標洋基近況，甚至還覺得目前的洋基看起來不像賽季贏了103場，反倒像是輸了103的爛隊。

第4戰的洋基，不只打線沒有完全開機，帕桑也點出諸如一壘手勒梅休（DJ LeMahieu）、二壘手托瑞斯（ Gleyber Torres）守備的失誤也是導致輸球的致命傷，另外讓洋基精神上有些分崩離析的原因之一，可能跟球隊老大哥沙巴西亞（CC Sabathia）再度受傷退場有關。

沙巴西亞本場在第8局被拉上火線，替歐塔維諾（Adam Ottavino）擦屁股。世事就是這麼難預料，沙巴西亞才投到第20球就傷到肩膀，對洋基來說可謂雪上加霜。

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退無可退的洋基，勢必要第5戰扳回一城，不過面對壓陣的韋蘭德（Justin Verlander）想必有一定難度。此外，洋基季後賽歷史上對戰太空人的紀錄，似乎也都暗示洋基要上演驚天大逆轉需要一點奇蹟。2017年洋基對上太空人，先是取得3:2領先，之後卻將晉級資格拱手讓人；2015年外卡也是被太空人淘汰，若今年也被掃地出局，太空人可謂貨真價實的洋基剋星。