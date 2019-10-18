MLB／諷葛蘭基還問候家人 洋基迷失控遭逐出場

2019-10-18 16:51 聯合新聞網 綜合報導



葛蘭基。 路透 分享 facebook 洋基球迷在本年美聯冠軍冠軍賽，曾被爆出向場內球員丟擲物品的脫序行為，今天第4戰又有球迷不收斂，在「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）賽前在外野牛棚練球時，對他大肆辱罵，其中一人遭警察趕出球場。

據《NJ.com》報導，葛蘭基患過憂鬱症和社交焦慮症，在賽前外野看台的球迷藉此嘲笑他，甚至還辱罵葛蘭基的母親，現場的警察見狀，立刻上前維持秩序，其中一位鬧事球迷最終也被請出球場。

不只葛蘭基的母親被「問候」，葛蘭基的妻子也被洋基球迷拿來開玩笑。今日推特上流傳一張照片，圖中的洋基迷身穿寫著「我X了葛蘭基老婆」的衣服，此舉也引來其他球迷嘲諷是在敗人品。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！