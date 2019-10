MLB／葛蘭基投好投壞 太空人球迷表情反應超誇張

葛蘭基。 路透 分享 facebook

運動賽事其中迷人的原因,不外乎就是能夠看著自己支持的球隊贏球,那令人興奮的程度難以言喻,但相對的,憂喜總是參半,選手每分每刻的表現不可能盡人意,有時還可能導致隊伍輸球,屆時球迷可是會愁眉苦臉。今日美聯冠軍賽第4戰太空人作客紐約,一位休士頓球迷就徹底以誇張表情示範,何為運動賽事的憂與喜。

今天為太空人掛帥先發的葛蘭基(Zack Greinke)開局就遇亂流,輪番送打者上壘,其中有3人還是保送,讓太空人開賽就掉1分。大老遠跑到紐約支持太空人的球迷,在場邊見狀,難掩失望情緒,整張臉瞬間垮下來,失望的表情馬上就被大聯盟《Cut 4》捕捉並發文,寫道:「當事情不如你預期」。

When things definitely aren't going as you've hoped. pic.twitter.com/c1JIjDliBF

不過這位球迷沒有失望太久,因為葛蘭基雖失分,但仍順利解決該局,另外史布林格(George Springer)3局上就敲出3分砲還以顏色,還有之後5局上接替葛蘭基上場鎮守防線的普雷斯利(Ryan Pressly)也化解一次滿壘危機,這讓該球迷不得不興奮振臂大叫,好巧不巧這次的反應又被《Cut 4》逮到。

All of Houston when Pressly got out of that jam. pic.twitter.com/NoFzzmgFlT