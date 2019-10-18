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MLB／葛蘭基投好投壞 太空人球迷表情反應超誇張

2019-10-18 16:47聯合新聞網 綜合報導

葛蘭基。 路透
葛蘭基。 路透
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運動賽事其中迷人的原因，不外乎就是能夠看著自己支持的球隊贏球，那令人興奮的程度難以言喻，但相對的，憂喜總是參半，選手每分每刻的表現不可能盡人意，有時還可能導致隊伍輸球，屆時球迷可是會愁眉苦臉。今日美聯冠軍賽第4戰太空人作客紐約，一位休士頓球迷就徹底以誇張表情示範，何為運動賽事的憂與喜。

今天為太空人掛帥先發的葛蘭基（Zack Greinke）開局就遇亂流，輪番送打者上壘，其中有3人還是保送，讓太空人開賽就掉1分。大老遠跑到紐約支持太空人的球迷，在場邊見狀，難掩失望情緒，整張臉瞬間垮下來，失望的表情馬上就被大聯盟《Cut 4》捕捉並發文，寫道：「當事情不如你預期」。

不過這位球迷沒有失望太久，因為葛蘭基雖失分，但仍順利解決該局，另外史布林格（George Springer）3局上就敲出3分砲還以顏色，還有之後5局上接替葛蘭基上場鎮守防線的普雷斯利（Ryan Pressly）也化解一次滿壘危機，這讓該球迷不得不興奮振臂大叫，好巧不巧這次的反應又被《Cut 4》逮到。

另一邊，紐約球迷可能就沒辦法像這名遠道來訪的小哥一樣，畢竟球隊已吞下第3敗，處於淘汰邊緣。有攝影機就拍到一位洋基迷難掩失望，直接抱頭掩面。

太空人紐約攝影
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