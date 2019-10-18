MLB／史布林格開轟致勝 性感嬌妻成意外亮點

2019-10-18 15:30 聯合新聞網 綜合報導



史布林格與妻子在球場上合影。 擷圖自史布林格妻子IG 分享 facebook 國聯冠軍賽已結束多時，扮演黑馬的國民嚴陣以待美聯冠軍賽出線隊伍，就情勢來看，太空人淘汰洋基在即，今日靠史布林格（George Springer）和柯瑞亞（Carlos Correa）雙管齊發，以8：3收拾洋基，勝利之餘，太空人還是難逃偷暗號的質疑。

近日據《紐約郵報》報導，知情人士透露，美聯冠軍賽首戰，太空人休息區傳出不尋常口哨聲，此舉觸怒洋基教練團，認為太空人偷暗號。不過今日賽前，太空人教頭辛區（A.J. Hinch）嚴正否認洋基「偷暗號」的指控，他也明確表示：「如果投手的小動作太容易被看穿，太空人自然會得利。」。

至於今日建功的柯瑞亞賽後採訪時則表示：「每當我們打回不少分數，人們都會說我們搞小動作，這很不尊重。沒有人搞小動作，然後我們打了大概8分吧？我們的打者很棒，而且我們一整季都很努力，絕不是靠小動作。」

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雖然美聯冠軍賽充滿火藥味，但場邊仍有亮點。眾所皆知，太空人的兩大強投韋蘭德（Justin Verlander）、柯爾（Gerrit Cole）有讓人羨慕不已的嬌妻，不過事實上，史布林格也有一位正妹妻子名為莎莉（Charlise），之前是一名女壘球員，擁有火辣身材的她目前是為健身教練，性感指數爆表或許正是史布林格幫助太空人再度嘗試問鼎冠軍的動力。

於今天史布林格開轟後，美國媒體又把他擁有性感嬌妻的故事報導出來。