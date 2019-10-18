MLB／沙胖肩傷待觀察 洋基證實可能替換球員

2019-10-18 13:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



沙巴西亞今天中繼卻受傷。 路透 分享 facebook 洋基今天以3：8不敵太空人，輸掉難堪的一戰，美聯冠軍賽處於1勝3敗的絕對落後，總教練布恩（Aaron Boone）坦言，今天的洋基打得糟透了，「沒什麼好解釋，我們確實打得很糟，我們必須立刻忘掉這一戰。」兩軍明天就要進行第五戰，戰場仍是紐約，洋基必須力阻太空人在自家地盤逞威。

太空人以兩發三分砲重擊洋基，史布林格（George Springer）在第三局和柯瑞亞（Carlos Correa）在第六局開轟，這是兩人第六度在季後賽同場開轟，為大聯盟史上最多次在季後賽同場敲全壘打的雙人組。

即便是賽前生涯季後賽防禦率1.32的田中將大，都沒能拯救洋基，先發5局失4分承擔敗投；雪上加霜的是，老將沙巴西亞（CC Sabathia）第八局登板，面對四人次、解決兩人，隨後因傷退場，走下投手丘時難掩落寞，因為他很清楚，這極有可能就是自己的生涯最後一戰了。

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布恩指出，沙胖的傷處在肩膀，還需要進一步檢查，「但確實看起來並不好。」是否可能將沙胖移出名單、改換其他球員入替？布恩說：「我們會再討論，但確實有這個可能。」

洋基輸球後，系列賽已經處於沒有退路的懸崖邊緣，明天由派克斯頓（James Paxton）把關背水一戰，布恩說：「他會上場、投好比賽，因為我們還要搭機回到休士頓，逆轉就從Pax開始。」此戰輸得難堪，是否影響球員重振的士氣？布恩回應：「不，我們的球員都很強悍。」