MLB／洋基快掰了 太空人靠兩發三分砲取得聽牌

2019-10-18 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



史布林格擊出全壘打。 美聯社 分享 facebook 兩發三分砲，太空人轟出「聽牌」優勢，今天在美聯冠軍賽第四戰由史布林格（George Springer）和柯瑞亞（Carlos Correa）雙管齊發，率領太空人以8：3收拾洋基，系列賽取得三勝一敗，距離重返世界大賽只差一步。

太空人先發投手葛蘭基（Zack Greinke）首局控球不獲主審青睞，單局投出3保送，包括在滿壘時將賈納（Brett Gardner）送上壘包，擠回洋基的第1分，但他隨後回穩，反倒是田中將大在第三局出狀況，保送奇利諾斯（Robinson Chirinos）、遭瑞迪克（Josh Reddick）敲出安打後，史布林格掃出三分砲。

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葛蘭基先發4.1局失1分，儘管退場時握有3：1領先，但未能撐滿5局，確定今年季後賽至今先發三場還沒有勝投進袋。

田中將大5局丟4分吞敗。 路透 分享 facebook

田中將大則在第六局繼續站上投手丘，但首位打者布萊格曼（Alex Bregman）就因失誤上壘，洋基決定換投止血，卻引發更大的災難，接手的格林（Chad Green）挨了柯瑞亞的三分砲，太空人將領先差距擴大為6：1，儘管桑契斯（Gary Sanchez）在下個半局補上兩分砲，仍無力扭轉落後。

柯瑞亞這發三分彈為自己寫下紀錄，生涯在季後賽已累積10轟，達陣時的年紀為25歲又25天，超越由普荷斯（Albert Pujols）保持的25歲又274天最年輕紀錄，26歲前累積季後賽30分打點，也是史上第一人。此外，史布林格和柯瑞亞已是第六度在季後賽同一戰敲出全壘打，成為史上最多次同場開轟的雙人組。

柯瑞亞開轟。 路透 分享 facebook

田中將大賽前挾帶生涯季後賽防禦率1.32、排名史上第三的華麗數據出征，今天卻未能幫助洋基扳平戰局，繳出5局失4分，最終承擔敗投，這也是他今年在季後賽的第一敗。

下一戰將在明天續於紐約登場，太空人由強投韋蘭德（Justin Verlander）先發登板，力拚2017年後再返世界大賽，洋基則推出派克斯頓（James Paxton）把關，力阻太空人在紐約升空。