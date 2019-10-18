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MLB／史丹頓傷勢復原6成 最快本周末歸隊

2019-10-18 09:01聯合報 記者陳宛晶／即時報導

史丹頓。 路透
史丹頓。 路透
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洋基今天出戰美聯冠軍賽第四戰，賽前先發打序排出，「怪力男」史丹頓Giancarlo Stanton）依舊未進入先發打線，右股四頭肌傷情究竟何時可以傷癒歸隊？洋基總教練布恩（Aaron Boone）透露，本周末就有機會以指定打擊回歸。

史丹頓本季傷情不斷，例行賽只出賽18場，季後賽又在美聯冠軍賽首戰就傳受傷，接下來一路高掛免戰牌至今；今天賽前，史丹頓在布恩的緊盯下進行跑壘測試，最終確認今天的先發名單，還是沒有史丹頓。

史丹頓受傷之初，紐約媒體就關心洋基是否換將，但若此時將史丹頓移出名單，就代表一旦洋基進入世界大賽，也將少了這門重砲，不可能在此時斷然斷出決定，今天布恩在賽前記者會帶來傷情更新。

「我感覺今天他的傷勢開始好轉了。」布恩表示，史丹頓的傷勢復原狀況已達六成，雖然還不足以負擔外野守備，「但他已經接近可以擔任DH了。」他也指出，儘管史丹頓暫時掛傷，占了一個名額卻無法出賽，但人員調度不成問題，「時機若對，他也可以代打。」

布恩預計最快本周末就能看到史丹頓歸隊扛DH，屆時誰將坐板凳，他坦言：「這是難題。」英卡納西恩（Edwin Encarnacion）和烏謝拉（Gio Urshela）都是可能選項，也可能讓英卡納西恩負責一壘守備。

史丹頓洋基Giancarlo Stanton
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